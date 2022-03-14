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Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne katılımını askıya aldı
Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne katılımını askıya aldı
Rus heyet, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki çalışmalarını askıya aldı, toplantılara katılmayacak. 14.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-14T15:38+0300
2022-03-14T15:45+0300
rusya
avrupa konseyi
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Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) çalışmalarını askıya alma kararı aldı.Sputnik’e konuşan Rus heyetin üyesi ve Senatör Aleksandr Başkin, “AKPM komiteleri ve organlarının genel kurul toplantılarına katılmama kararı alındı” dedi.Başkin, kararın AKPM’deki Rusya karşıtı tutum nedeniyle alındığını belirtti.Başkin, Moskova’nın şu anda Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılımını durdurma konusunu değerlendirdiğini de hatırlattı.
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rusya, avrupa konseyi

Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne katılımını askıya aldı

15:38 14.03.2022 (güncellendi: 15:45 14.03.2022)
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Rus heyet, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki çalışmalarını askıya aldı, toplantılara katılmayacak.
Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) çalışmalarını askıya alma kararı aldı.
Sputnik’e konuşan Rus heyetin üyesi ve Senatör Aleksandr Başkin, “AKPM komiteleri ve organlarının genel kurul toplantılarına katılmama kararı alındı” dedi.
Başkin, kararın AKPM’deki Rusya karşıtı tutum nedeniyle alındığını belirtti.
Başkin, Moskova’nın şu anda Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılımını durdurma konusunu değerlendirdiğini de hatırlattı.
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