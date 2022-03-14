https://tr.sputniknews.com/20220314/rusya-avrupa-konseyi-parlamenter-meclisine-katilimini-askiya-aldi-1054705315.html

Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne katılımını askıya aldı

Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne katılımını askıya aldı

Rus heyet, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki çalışmalarını askıya aldı, toplantılara katılmayacak. 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T15:38+0300

2022-03-14T15:38+0300

2022-03-14T15:45+0300

rusya

avrupa konseyi

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Rusya, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki (AKPM) çalışmalarını askıya alma kararı aldı.Sputnik’e konuşan Rus heyetin üyesi ve Senatör Aleksandr Başkin, “AKPM komiteleri ve organlarının genel kurul toplantılarına katılmama kararı alındı” dedi.Başkin, kararın AKPM’deki Rusya karşıtı tutum nedeniyle alındığını belirtti.Başkin, Moskova’nın şu anda Rusya’nın Avrupa Konseyi’ne katılımını durdurma konusunu değerlendirdiğini de hatırlattı.

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rusya, avrupa konseyi