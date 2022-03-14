https://tr.sputniknews.com/20220314/yunanistan-ile-iliskilerde-yeni-bir-sayfa-acilmadi-ancak-sakinlik-donemine-giriliyor-1054712726.html

‘Yunanistan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılmadı ancak sakinlik dönemine giriliyor’

‘Yunanistan ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılmadı ancak sakinlik dönemine giriliyor’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 13 Mart’ta, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i İstanbul’da ağırlaması Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve... 14.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-14T19:30+0300

2022-03-14T19:30+0300

2022-03-14T19:30+0300

görüş

yunanistan

türkiye

ankara

atina

recep tayyip erdoğan

kiryakos miçotakis

ege denizi

doğu akdeniz

düzensiz göç

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya'nın Ukrayna operasyonunun yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı. Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı ve iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti.Sorunların samimi ve dürüst bir diyalog yoluyla çözülebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.‘Derin uyuşmazlıklar bir süreliğine dondurulabilir’Bu ziyareti Sputnik’e değerlendiren Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça iki lider arasındaki görüşmenin yeni bir sayfa açılmasından daha çok bir sakinlik dönemine geçilmesine vesile olabileceğini ifade etti:‘Yunanistan ile barış veya savaş yapmak durumundayız’“İlk yapılması gereken, Türk-Yunan ilişkilerindeki ana sorunlardan önce; düzensiz göç, terörle mücadele, enerji konuları, Ukrayna konusunun bölgemize sunduğu riskler gibi ikili müşterek konular ve ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında önümüzdeki altı ay iş birliği içinde çalışabilmektir” diye devam eden Tulça, şunları ekledi:

https://tr.sputniknews.com/20220314/yunanistan-basbakani-micotakisin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1054701300.html

yunanistan

ankara

atina

ege denizi

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2022

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yunanistan, türkiye, ankara, atina, recep tayyip erdoğan, kiryakos miçotakis, ege denizi, doğu akdeniz, düzensiz göç, yasadışı göç, enis tulça