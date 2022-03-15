https://tr.sputniknews.com/20220315/bergen-filmi-vizyon-erteletti-1054735408.html

Bergen filmi vizyon erteletti

Bergen filmi vizyon erteletti

18 Mart'ta vizyona girecek olan Ezel Akay'ın son filmi Osman Sekiz'in gösterimi sinemalarda ki Bergen filmi yoğunluğu nedeniyle 1 Nisan’a ertelendi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T14:38+0300

2022-03-15T14:38+0300

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yaşam

bergen

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sinema

yerli sinema

erteleme

erteleme kararı

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Pandemi nedeniyle uzun süre iş yapamayan sinemalar, Bergen filmi ile aşırı yoğun günler yaşıyor. Sinema salonu işletmecileri dağıtımcı firma CGV Mars’ı arayarak Osman Sekiz’in ertelenmesini talep etti.Sinema salonu işletmecileri Bergen filminin yakaladığı seyirci ilgisini kaybetmemek için Osman Sekiz filmini ileri bir tarihe alınmasını talep etti. Dağıtımcı firma CGV Mars ile salon işletmecileri yaptığı görüşme sonrası Osman Sekiz’in ertelenmesi konusunda anlaştı.Osman Sekiz 1 Nisan’da vizyonda olacakOsman Sekiz filmi yönetmeni Ezel Akay twitterdan yaptığı açıklama ile filmin 1 Nisan’da vizyona gireceğini belirterek, “Ordulu bir sinemacı aradı' Osman Sekiz’i bir hafta ertelesek biz 6 salonda Bergen oynatsak' dedi. Bergen 6-7 milyona koşuyor. Salonlar para kazansın iş yapsın diyerek Osman Sekiz’in gösterimini 1 Nisan 2022’ye aldık” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/bergen-batmani-solladi-1054514786.html

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