https://tr.sputniknews.com/20220315/cin-medyasi-abd-yalanlar-imparatorlugu-statusunu-dogruladi-1054739913.html
Çin medyası: ABD ‘yalanlar imparatorluğu’ statüsünü doğruladı
Çin medyası: ABD ‘yalanlar imparatorluğu’ statüsünü doğruladı
Çin’in en büyük gazetesi Halkın Günlüğü, ABD’nin, Sincan Uygur bölgesindeki durumla ilgili yalan haberler yayarak dünya toplumunun dikkatini başka yöne çekmeye... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T16:40+0300
2022-03-15T16:40+0300
2022-03-15T16:40+0300
dünya
abd
çin
yalan haber
sincan uygur özerk bölgesi
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Halkın Günlüğü gazetesinde yer bulan yazıda, “ABD, Çin’i Sincan’da ‘soykırım ve zorla çalıştırma’ ile suçlayarak yalanlar imparatorluğu statüsünü yeniden doğruladı” ifadelerine yer verildi.Washington’un, kontrolündeki medya aracılığıyla uzun süredir Pekin’i karalamaya çalıştığı belirtilen yazıda, ABD medyasının Sincan Uygur bölgesiyle ilgili yalan haberleri onlarca dilde yayınlayarak Çin’in bölgeyle ilgili resmi verilerini küçümsediği veya görmezden geldiği kaydedildi.Haberde, “Çin’in imajını bozma girişimleri ABD’nin güvenilirliğini tehlikeye atıyor. ABD’nin ahlaki iflası, Washington’un uluslararası kuralları ihlal ettiğine yönelik artan eleştiriler ışığında daha da belirgin hale geliyor” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220315/cin-ukrayna-krizinde-taraf-degiliz-rusyaya-yonelik-yaptirimlardan-etkilenmek-istemiyoruz-1054733254.html
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abd, çin, yalan haber, sincan uygur özerk bölgesi
Çin medyası: ABD ‘yalanlar imparatorluğu’ statüsünü doğruladı
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Çin’in en büyük gazetesi Halkın Günlüğü, ABD’nin, Sincan Uygur bölgesindeki durumla ilgili yalan haberler yayarak dünya toplumunun dikkatini başka yöne çekmeye ve Ukrayna krizini körükleme sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını belirtti.
Halkın Günlüğü gazetesinde yer bulan yazıda, “ABD, Çin’i Sincan’da ‘soykırım ve zorla çalıştırma’ ile suçlayarak yalanlar imparatorluğu statüsünü yeniden doğruladı” ifadelerine yer verildi.
Washington’un, kontrolündeki medya aracılığıyla uzun süredir Pekin’i karalamaya çalıştığı belirtilen yazıda, ABD medyasının Sincan Uygur bölgesiyle ilgili yalan haberleri onlarca dilde yayınlayarak Çin’in bölgeyle ilgili resmi verilerini küçümsediği veya görmezden geldiği kaydedildi.
Haberde, “Çin’in imajını bozma girişimleri ABD’nin güvenilirliğini tehlikeye atıyor. ABD’nin ahlaki iflası, Washington’un uluslararası kuralları ihlal ettiğine yönelik artan eleştiriler ışığında daha da belirgin hale geliyor” denildi.