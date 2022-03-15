https://tr.sputniknews.com/20220315/cin-medyasi-abd-yalanlar-imparatorlugu-statusunu-dogruladi-1054739913.html

Çin medyası: ABD ‘yalanlar imparatorluğu’ statüsünü doğruladı

Çin medyası: ABD ‘yalanlar imparatorluğu’ statüsünü doğruladı

Çin’in en büyük gazetesi Halkın Günlüğü, ABD’nin, Sincan Uygur bölgesindeki durumla ilgili yalan haberler yayarak dünya toplumunun dikkatini başka yöne çekmeye... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T16:40+0300

2022-03-15T16:40+0300

2022-03-15T16:40+0300

dünya

abd

çin

yalan haber

sincan uygur özerk bölgesi

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Halkın Günlüğü gazetesinde yer bulan yazıda, “ABD, Çin’i Sincan’da ‘soykırım ve zorla çalıştırma’ ile suçlayarak yalanlar imparatorluğu statüsünü yeniden doğruladı” ifadelerine yer verildi.Washington’un, kontrolündeki medya aracılığıyla uzun süredir Pekin’i karalamaya çalıştığı belirtilen yazıda, ABD medyasının Sincan Uygur bölgesiyle ilgili yalan haberleri onlarca dilde yayınlayarak Çin’in bölgeyle ilgili resmi verilerini küçümsediği veya görmezden geldiği kaydedildi.Haberde, “Çin’in imajını bozma girişimleri ABD’nin güvenilirliğini tehlikeye atıyor. ABD’nin ahlaki iflası, Washington’un uluslararası kuralları ihlal ettiğine yönelik artan eleştiriler ışığında daha da belirgin hale geliyor” denildi.

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