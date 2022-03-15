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Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T15:16+0300
2022-03-15T15:16+0300
2022-03-15T15:16+0300
türkiye
meteoroloji
kar
sağanak
çığ
uyarı
doğu anadolu
doğu anadolu bölgesi
karadeniz
doğu karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riskinin bulunduğu bildirildi.Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerindeki vatandaşlar ile yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların Meteorolojinin güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.Açıklamada, çığ tehlikesinin 22 Mart saat 18.00'e kadar süreceği ifade edildi.
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doğu anadolu
doğu anadolu bölgesi
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meteoroloji, kar, sağanak, çığ, uyarı, doğu anadolu, doğu anadolu bölgesi, karadeniz, doğu karadeniz
Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
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Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riskinin bulunduğu bildirildi.
Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerindeki vatandaşlar ile yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların Meteorolojinin güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.
Açıklamada, çığ tehlikesinin 22 Mart saat 18.00'e kadar süreceği ifade edildi.