https://tr.sputniknews.com/20220315/dogu-anadolu-ve-dogu-karadeniz-icin-cig-uyarisi-1054736354.html

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için çığ uyarısı yapıldı. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

meteoroloji

kar

sağanak

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doğu anadolu

doğu anadolu bölgesi

karadeniz

doğu karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında, Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riskinin bulunduğu bildirildi.Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerindeki vatandaşlar ile yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtilen açıklamada, vatandaşların Meteorolojinin güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.Açıklamada, çığ tehlikesinin 22 Mart saat 18.00'e kadar süreceği ifade edildi.

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türkiye

doğu anadolu

doğu anadolu bölgesi

karadeniz

doğu karadeniz

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