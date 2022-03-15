https://tr.sputniknews.com/20220315/eriksen-yeniden-danimarka-milli-takimina-cagrildi-1054735587.html
Eriksen, yeniden Danimarka Milli Takımı'na çağrıldı
Eriksen, yeniden Danimarka Milli Takımı'na çağrıldı
Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası kariyerine ara veren ve geçen ay sahalara dönen 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın 26 Mart'ta Hollanda ve... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T14:45+0300
2022-03-15T14:45+0300
2022-03-15T14:45+0300
spor
christian eriksen
danimarka
kalp krizi
milli takım
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası kariyerine ara veren ve geçen ay sahalara geri dönen Christian Eriksen, yaşadığı sağlık sorunu sonrası ilk kez Danimarka Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. Danimarka Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın 26 Mart'ta Hollanda ve 29 Mart'ta Sırbistan ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı. Danimarkalı futbolcu, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla geçen ay sahalara dönmüştü. Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan futbolcu, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı. Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211207/ibrahimovic-hakan-calhanogluna-inter-kapisi-eriksen-kalp-krizi-gecirince-acildi-1051532954.html
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christian eriksen , danimarka, kalp krizi, milli takım
Eriksen, yeniden Danimarka Milli Takımı'na çağrıldı
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Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası kariyerine ara veren ve geçen ay sahalara dönen 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın 26 Mart'ta Hollanda ve 29 Mart'ta Sırbistan ile yapacağı hazırlık maçları aday kadrosunda yer aldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda geçirdiği kalp krizi sonrası kariyerine ara veren ve geçen ay sahalara geri dönen Christian Eriksen, yaşadığı sağlık sorunu sonrası ilk kez Danimarka Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.
Danimarka Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki futbolcu, Danimarka'nın 26 Mart'ta Hollanda ve 29 Mart'ta Sırbistan ile yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı.
Danimarkalı futbolcu, 8 ay sonra Premier Lig maçıyla geçen ay sahalara dönmüştü. Rahatsızlığının ardından Inter'den ayrılan futbolcu, ara transfer döneminde Premier Lig ekibi Brentford ile sözleşme imzalamıştı.
Eriksen, 12 Haziran'da EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçında aniden fenalaşarak yere yığılmış, sahaya giren sağlık görevlileri, Danimarkalı futbolcuya müdahalede bulunmuştu. Hastaneye götürülen Eriksen'in bilincinin açık olduğunun açıklanması sonrası karşılaşma kaldığı yerden devam etmiş, Finlandiya sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.