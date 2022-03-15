https://tr.sputniknews.com/20220315/euro-grubu-baskani-paschal-donohoe-ukrayna-krizinin-ekonomik-etkileri-avrupada-hissediliyor-1054721040.html

Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe: Ukrayna krizinin ekonomik etkileri Avrupa'da hissediliyor

Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe: Ukrayna krizinin ekonomik etkileri Avrupa'da hissediliyor

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Ukrayna krizinin yarattığı ekonomik etkilerin Avrupa'da hissedildiğini söyledi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T02:29+0300

2022-03-15T02:29+0300

2022-03-15T02:29+0300

ukrayna krizi

euro grubu

avrupa

ukrayna krizi

ekonomi

doğalgaz

enflasyon

enerji

tedarik

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Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.Ukrayna krizinin ekonomiyi olumsuz etkilediğine işaret eden Donohoe, "Şimdi bu savaşın ekonomik etkileri Avrupa'da hissediliyor" ifadesini kullandı.Donohoe, "Savaşın Euro Bölgesine bir maliyeti olacağını kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Toplantıda, AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerine dikkati çeken Donohoe, "Bu krizin büyüme üzerinde etkisi olacaktır. Tedarik zincirlerimizi etkiledi. Enerji fiyatlarını haneler ve işletmeler için sıkıntı verici seviyelere tırmandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.Donohoe, belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında, duruma verilecek politik yanıtın çevik ve esnek olması gerektiğine işaret ederek, bakanların bu yıl için destekleyici bir mali duruş sürdürmek konusunda mutabık olduklarını anlattı.

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euro grubu, avrupa, ukrayna krizi, ekonomi, doğalgaz, enflasyon, enerji, tedarik