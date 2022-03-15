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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220315/euro-grubu-baskani-paschal-donohoe-ukrayna-krizinin-ekonomik-etkileri-avrupada-hissediliyor-1054721040.html
Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe: Ukrayna krizinin ekonomik etkileri Avrupa'da hissediliyor
Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe: Ukrayna krizinin ekonomik etkileri Avrupa'da hissediliyor
Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Ukrayna krizinin yarattığı ekonomik etkilerin Avrupa'da hissedildiğini söyledi. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T02:29+0300
2022-03-15T02:29+0300
ukrayna krizi
euro grubu
avrupa
ukrayna krizi
ekonomi
doğalgaz
enflasyon
enerji
tedarik
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Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.Ukrayna krizinin ekonomiyi olumsuz etkilediğine işaret eden Donohoe, "Şimdi bu savaşın ekonomik etkileri Avrupa'da hissediliyor" ifadesini kullandı.Donohoe, "Savaşın Euro Bölgesine bir maliyeti olacağını kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.Toplantıda, AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerine dikkati çeken Donohoe, "Bu krizin büyüme üzerinde etkisi olacaktır. Tedarik zincirlerimizi etkiledi. Enerji fiyatlarını haneler ve işletmeler için sıkıntı verici seviyelere tırmandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.Donohoe, belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında, duruma verilecek politik yanıtın çevik ve esnek olması gerektiğine işaret ederek, bakanların bu yıl için destekleyici bir mali duruş sürdürmek konusunda mutabık olduklarını anlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220303/avrupada-dogalgaz-fiyati-tarihi-rekor-kirdi-1054382570.html
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euro grubu, avrupa, ukrayna krizi, ekonomi, doğalgaz, enflasyon, enerji, tedarik

Euro Grubu Başkanı Paschal Donohoe: Ukrayna krizinin ekonomik etkileri Avrupa'da hissediliyor

02:29 15.03.2022
© REUTERS / Dado RuvicEuro - banknot
Euro - banknot - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, Ukrayna krizinin yarattığı ekonomik etkilerin Avrupa'da hissedildiğini söyledi.
Donohoe, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısı bitiminde açıklamalarda bulundu.
Ukrayna krizinin ekonomiyi olumsuz etkilediğine işaret eden Donohoe, "Şimdi bu savaşın ekonomik etkileri Avrupa'da hissediliyor" ifadesini kullandı.
Donohoe, "Savaşın Euro Bölgesine bir maliyeti olacağını kabul etmemiz gerekiyor" diye konuştu.
Toplantıda, AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ekonomik gelişmeleri değerlendirdiklerine dikkati çeken Donohoe, "Bu krizin büyüme üzerinde etkisi olacaktır. Tedarik zincirlerimizi etkiledi. Enerji fiyatlarını haneler ve işletmeler için sıkıntı verici seviyelere tırmandırıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Donohoe, belirsizlikler ve riskler göz önüne alındığında, duruma verilecek politik yanıtın çevik ve esnek olması gerektiğine işaret ederek, bakanların bu yıl için destekleyici bir mali duruş sürdürmek konusunda mutabık olduklarını anlattı.
Karikatür - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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