https://tr.sputniknews.com/20220315/hincal-uluc-erdogani-sevmeyin-hatta-nefret-edin-ama-dunya-lideri-oldugunu-kabul-edin-1054724929.html
Hıncal Uluç: Erdoğan'ı sevmeyin, hatta nefret edin ama 'dünya lideri' olduğunu kabul edin
Hıncal Uluç: Erdoğan'ı sevmeyin, hatta nefret edin ama 'dünya lideri' olduğunu kabul edin
Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye’nin Ermenistan, Yunanistan ve İsrail ile arasındaki pozitif yönde ilerleyen iletişim ve Rusya-Ukrayna ilişkileri konusundaki... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T09:36+0300
2022-03-15T09:36+0300
2022-03-15T09:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
sabah
hıncal uluç
türkiye
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Sabah yazarı Hıncal Uluç bugün kaleme aldığı yazısında, son dönemde dış politikada atılan adımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolünü anlattı ve “Böyle bir ortamda aramızın çok bozuk olduğu İsrail, Yunanistan ve hatta Ermenistan'la iyi ilişkiler başlatan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beşar Esad'la da el sıkışırsa şaşmam” diyen Uluç, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-yunanistan-basbakani-micotakis-ile-telefonda-gorustu-1054717106.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, sabah, hıncal uluç, türkiye
Hıncal Uluç: Erdoğan'ı sevmeyin, hatta nefret edin ama 'dünya lideri' olduğunu kabul edin
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Sabah yazarı Hıncal Uluç, Türkiye’nin Ermenistan, Yunanistan ve İsrail ile arasındaki pozitif yönde ilerleyen iletişim ve Rusya-Ukrayna ilişkileri konusundaki rolü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'dünya lideri' olduğunu ileri sürdü.