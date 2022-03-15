https://tr.sputniknews.com/20220315/kadin-futbol-takimi-olmayan-kulupler-sampiyonlar-ligine-katilamayacak-1054729927.html
Kadın futbol takımı olmayan kulüpler, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak
Kadın futbol takımı olmayan kulüpler, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak
Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Taylancı, "UEFA 2023-2024 sezonunda Avrupa’da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler, kadın futbol takımı... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T12:16+0300
2022-03-15T12:16+0300
2022-03-15T12:16+0300
spor
kadın
futbol
takım
uefa şampiyonlar ligi
açıklama
giriş
uefa
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Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Metin Taylancı, geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda UEFA'nın kadın futbol takımlarını koruma adına adımlar attığını açıkladı.UEFA'nın 2023-2024 sezonunda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kadın futbol takımı olmayan kulüplerin müsabakalarda yer almaması için çalışmalara başladığı belirten Taylancı, bu kapsamında Türkiye'de 8 önemli kulübün kadın futbol takımı kurduğunu kaydetti.Son 2 yıldır kadın futbol takımına rağbetin arttığını ifade eden Taylancı, "Son dönemlerde 8 profesyonel futbol kulübü, kadın futbol kulübü kurdu. UEFA 2023-2024 sezonunda Türkiye’de dahil Avrupa’da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler kadın futbol takımı yoksa katılamayacak. Kadın futbolunun gelişmesi için önemli bir adım" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220223/abd-milli-kadin-futbol-takimi-erkeklerle-esit-ucret-icin-federasyona-actigi-savasi-kazandi-1054158414.html
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Kadın futbol takımı olmayan kulüpler, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak
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Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Taylancı, "UEFA 2023-2024 sezonunda Avrupa’da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler, kadın futbol takımı yoksa katılamayacak'' dedi.
Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Metin Taylancı, geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda UEFA'nın kadın futbol takımlarını koruma adına adımlar attığını açıkladı.
UEFA'nın 2023-2024 sezonunda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kadın futbol takımı olmayan kulüplerin müsabakalarda yer almaması için çalışmalara başladığı belirten Taylancı, bu kapsamında Türkiye'de 8 önemli kulübün kadın futbol takımı kurduğunu kaydetti.
Son 2 yıldır kadın futbol takımına rağbetin arttığını ifade eden Taylancı, "Son dönemlerde 8 profesyonel futbol kulübü, kadın futbol kulübü kurdu. UEFA 2023-2024 sezonunda Türkiye’de dahil Avrupa’da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler kadın futbol takımı yoksa katılamayacak. Kadın futbolunun gelişmesi için önemli bir adım" dedi.