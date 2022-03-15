https://tr.sputniknews.com/20220315/kadin-futbol-takimi-olmayan-kulupler-sampiyonlar-ligine-katilamayacak-1054729927.html

Kadın futbol takımı olmayan kulüpler, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak

Kadın futbol takımı olmayan kulüpler, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak

Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Taylancı, "UEFA 2023-2024 sezonunda Avrupa’da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler, kadın futbol takımı... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T12:16+0300

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spor

kadın

futbol

takım

uefa şampiyonlar ligi

açıklama

giriş

uefa

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Kadın Futbol Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Metin Taylancı, geçtiğimiz yıl yapılan toplantıda UEFA'nın kadın futbol takımlarını koruma adına adımlar attığını açıkladı.UEFA'nın 2023-2024 sezonunda Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kadın futbol takımı olmayan kulüplerin müsabakalarda yer almaması için çalışmalara başladığı belirten Taylancı, bu kapsamında Türkiye'de 8 önemli kulübün kadın futbol takımı kurduğunu kaydetti.Son 2 yıldır kadın futbol takımına rağbetin arttığını ifade eden Taylancı, "Son dönemlerde 8 profesyonel futbol kulübü, kadın futbol kulübü kurdu. UEFA 2023-2024 sezonunda Türkiye’de dahil Avrupa’da Şampiyonlar Ligi'ne girişlerde kulüpler kadın futbol takımı yoksa katılamayacak. Kadın futbolunun gelişmesi için önemli bir adım" dedi.

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