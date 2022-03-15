https://tr.sputniknews.com/20220315/kim-kardashian-kanye-west-bana-kariyerimin-bittigini-soyledi-1054728400.html
Kim Kardashian: Kanye West bana kariyerimin bittiğini söyledi
Kim Kardashian: Kanye West bana kariyerimin bittiğini söyledi
ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian ile eski eşi rapçi Kanye West'in boşanma süreci sanılandan daha çok çirkinleşmiş olabilir. 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T11:32+0300
2022-03-15T11:32+0300
2022-03-15T11:32+0300
yaşam
kim kardashian
kanye west
reality show
boşanma
hulu
keeping up with the kardahians
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Dizi izleme platformu Hulu'da 14 Nisan'da yayınlanmaya başlanacak olan 'The Kardashians' programının yeni fragmanında Kardashian eski eşinin kendisine sarf ettiği nahoş sözlerden bahsetti. Fragmanın bir bölümünde "Kanye ile işler çok zor" diyen Kardashian, bir bölümde de kardeşi Kourtney'ye dönüp "Bana kariyerimin bittiğini söyledi" ifadesini kullandı. Kardashian ailesinin üne kavuşmasını sağlayan ve üyelerin günlük yaşantısını konu edinen 'Keeping Up with the Kardashians' adlı reality show programı 14 yılın ardından 2020'de sona ermişti. 41 yaşındaki Kardashian, Variety sitesine verdiği demeçte, yeni program bölümlerinin West ile ilişkisi iyice kötüleşmeden çekildiğini söylemiş, "Çocuklarımın babasını programda eleştireceğimi sanmıyorum. Bu bana iyi hissettirmez" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220303/kim-kardashian-ile-kanye-west-resmi-olarak-bosandi-1054388636.html
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kim kardashian, kanye west, reality show, boşanma, hulu, keeping up with the kardahians
Kim Kardashian: Kanye West bana kariyerimin bittiğini söyledi
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ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian ile eski eşi rapçi Kanye West'in boşanma süreci sanılandan daha çok çirkinleşmiş olabilir.
Dizi izleme platformu Hulu'da 14 Nisan'da yayınlanmaya başlanacak olan 'The Kardashians' programının yeni fragmanında Kardashian eski eşinin kendisine sarf ettiği nahoş sözlerden bahsetti.
Fragmanın bir bölümünde "Kanye ile işler çok zor" diyen Kardashian, bir bölümde de kardeşi Kourtney'ye dönüp "Bana kariyerimin bittiğini söyledi" ifadesini kullandı.
Kardashian ailesinin üne kavuşmasını sağlayan ve üyelerin günlük yaşantısını konu edinen 'Keeping Up with the Kardashians' adlı reality show programı 14 yılın ardından 2020'de sona ermişti.
41 yaşındaki Kardashian, Variety sitesine verdiği demeçte, yeni program bölümlerinin West ile ilişkisi iyice kötüleşmeden çekildiğini söylemiş, "Çocuklarımın babasını programda eleştireceğimi sanmıyorum. Bu bana iyi hissettirmez" demişti.