Kim Kardashian: Kanye West bana kariyerimin bittiğini söyledi

Kim Kardashian: Kanye West bana kariyerimin bittiğini söyledi

ABD'li reality show yıldızı Kim Kardashian ile eski eşi rapçi Kanye West'in boşanma süreci sanılandan daha çok çirkinleşmiş olabilir. 15.03.2022, Sputnik Türkiye

Dizi izleme platformu Hulu'da 14 Nisan'da yayınlanmaya başlanacak olan 'The Kardashians' programının yeni fragmanında Kardashian eski eşinin kendisine sarf ettiği nahoş sözlerden bahsetti. Fragmanın bir bölümünde "Kanye ile işler çok zor" diyen Kardashian, bir bölümde de kardeşi Kourtney'ye dönüp "Bana kariyerimin bittiğini söyledi" ifadesini kullandı. Kardashian ailesinin üne kavuşmasını sağlayan ve üyelerin günlük yaşantısını konu edinen 'Keeping Up with the Kardashians' adlı reality show programı 14 yılın ardından 2020'de sona ermişti. 41 yaşındaki Kardashian, Variety sitesine verdiği demeçte, yeni program bölümlerinin West ile ilişkisi iyice kötüleşmeden çekildiğini söylemiş, "Çocuklarımın babasını programda eleştireceğimi sanmıyorum. Bu bana iyi hissettirmez" demişti.

