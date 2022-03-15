https://tr.sputniknews.com/20220315/lavrov-iran-nukleer-programinin-yeniden-baslatilmasi-muzakerelerinde-bitis-cizgisine-gelindi-1054731929.html

Lavrov: İran nükleer programının yeniden başlatılması müzakerelerinde bitiş çizgisine gelindi

Lavrov: İran nükleer programının yeniden başlatılması müzakerelerinde bitiş çizgisine gelindi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran nükleer programı olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na (KOEP) dönülmesine ilişkin müzakerelerde bitiş çizgisine... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T13:06+0300

2022-03-15T13:06+0300

2022-03-15T13:06+0300

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sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran nükleer anlaşmasına ilişkin müzakerelere dair değerlendirmede bulundu.Lavrov, yaptığı açıklamada, "Başka şeylerin yanı sıra, İran nükleer programı konusunun çözümüne yönelik kapsayıcı eylem planının sürdürülmesine ilişkin anlaşmada bitiş çizgisine ulaşıldığı hesaba katıldığında, beklentilerin daha ilham verici olduğundan eminim" dedi.İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki KOEP olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesi kararı sonrasında İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220306/iran-cumhurbaskani-reisi-ukrayna-abdnin-kriz-yapici-politikalarinin-kurbani-oldu-1054478489.html

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