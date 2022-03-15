https://tr.sputniknews.com/20220315/melih-gokcek-koronaviruse-yakalandi-1054743002.html
Melih Gökçek koronavirüse yakalandı
Melih Gökçek koronavirüse yakalandı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gökçek paylaşımına , "Rabbimize hamdolsun... 15.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-15T18:25+0300
2022-03-15T18:25+0300
2022-03-15T18:29+0300
koronavirüs
melih gökçek
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı. Evinde istirahat eden Gökçek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.Gökçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Sonunda benim ve eşim Nevin’in de testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz."
https://tr.sputniknews.com/20220226/melih-gokcek-balmumu-heykeliyle-video-cekti-hawking-tebdil-i-mekn-yapip-turkiyeye-gelmis-1054258928.html
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melih gökçek, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19
Melih Gökçek koronavirüse yakalandı
18:25 15.03.2022 (güncellendi: 18:29 15.03.2022) Abone ol
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gökçek paylaşımına , "Rabbimize hamdolsun hafif geçiyor" notunu düştü.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı. Evinde istirahat eden Gökçek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Gökçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sonunda benim ve eşim Nevin’in de testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz."