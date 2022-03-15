https://tr.sputniknews.com/20220315/melih-gokcek-koronaviruse-yakalandi-1054743002.html

Melih Gökçek koronavirüse yakalandı

Melih Gökçek koronavirüse yakalandı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gökçek paylaşımına , "Rabbimize hamdolsun... 15.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-15T18:25+0300

2022-03-15T18:25+0300

2022-03-15T18:29+0300

koronavirüs

melih gökçek

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

kovid-19

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı. Evinde istirahat eden Gökçek haberi sosyal medya hesabından duyurdu.Gökçek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"Sonunda benim ve eşim Nevin’in de testleri pozitif çıktı. Karı koca evde istirahatla karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz. Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor. Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz."

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melih gökçek, koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19