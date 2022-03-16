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ABD’li büyükelçiden ‘Türkiye'nin saldırgan söylemlerine' karşı Yunanistan'a destek sözü
ABD’li büyükelçiden ‘Türkiye'nin saldırgan söylemlerine' karşı Yunanistan'a destek sözü
ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt, Yunanistan'a dış politika alanında ‘Türkiye'nin saldırgan söylemlerini’ de kapsayacak şekilde destek sözü verdi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T19:09+0300
2022-03-16T19:10+0300
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abd
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ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, dış politika alanında ‘Türkiye'nin saldırgan söylemlerini’ de kapsayacak şekilde Yunanistan'ın Washington’un desteğine sahip olduğunu belirtti.Yunanistan'ın 10 yılı aşkın ekonomik krizden başarıyla çıktığına dikkat çeken Pyatt, “Görevde olduğum süre boyunca ülkeyi ekonomi, siyasi istikrar ve dış politika alanlarında yeniden inşa etme çabalarında ABD ve Yunanistan hükümetleriyle yakın olarak çalıştım” diye konuştu.Pyatt, Kuzey Makedonya'nın artık NATO üyesi olması nedeniyle Ukrayna krizinde büyük önem taşıyan Prespa Anlaşması gibi özellikle dış politika alanında önemli adımlar atıldığını vurguladı.ABD’li büyükelçi, “Yunanistan tarihin doğru tarafında yer alıyor ve Türkiye'nin saldırgan söylemleri gibi önemli dış politika konularında ABD'nin desteğine sahip” vurgusunu yaptı.
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geoffrey pyatt, abd, türkiye, yunanistan

ABD’li büyükelçiden ‘Türkiye'nin saldırgan söylemlerine' karşı Yunanistan'a destek sözü

19:09 16.03.2022 (güncellendi: 19:10 16.03.2022)
© AAABD’nin Atina Büyükelçisi: Savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor
ABD’nin Atina Büyükelçisi: Savunma anlaşması Yunanistan'ın güvenliğine katkı sağlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt, Yunanistan'a dış politika alanında ‘Türkiye'nin saldırgan söylemlerini’ de kapsayacak şekilde destek sözü verdi.
ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, dış politika alanında ‘Türkiye'nin saldırgan söylemlerini’ de kapsayacak şekilde Yunanistan'ın Washington’un desteğine sahip olduğunu belirtti.
Yunanistan'ın 10 yılı aşkın ekonomik krizden başarıyla çıktığına dikkat çeken Pyatt, “Görevde olduğum süre boyunca ülkeyi ekonomi, siyasi istikrar ve dış politika alanlarında yeniden inşa etme çabalarında ABD ve Yunanistan hükümetleriyle yakın olarak çalıştım” diye konuştu.
Pyatt, Kuzey Makedonya'nın artık NATO üyesi olması nedeniyle Ukrayna krizinde büyük önem taşıyan Prespa Anlaşması gibi özellikle dış politika alanında önemli adımlar atıldığını vurguladı.
ABD’li büyükelçi, “Yunanistan tarihin doğru tarafında yer alıyor ve Türkiye'nin saldırgan söylemleri gibi önemli dış politika konularında ABD'nin desteğine sahip” vurgusunu yaptı.
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