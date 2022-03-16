https://tr.sputniknews.com/20220316/apartmanin-demir-korkuluklari-calindi-1054757064.html

Apartmanın demir korkulukları çalındı

Apartmanın demir korkulukları çalındı

İstanbul'da bir hırsız, apartman girişindeki korkulukları çaldı. Hırsızın korkulukları söktüğü esnada apartmana giren çıkanlar olduğu gözlendi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T09:56+0300

2022-03-16T09:56+0300

2022-03-16T09:56+0300

türkiye

hırsız

istanbul

demir

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Ümraniye’de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık esnasında binaya giriş yapan apartman sakinleri ise ne olduğunu anlamadı.Bir süre uğraşarak tüm korkulukları söken hırsız, bir süre sonra apartmanın önünden ayrıldı.

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hırsız, istanbul, demir