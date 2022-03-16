https://tr.sputniknews.com/20220316/apartmanin-demir-korkuluklari-calindi-1054757064.html
Apartmanın demir korkulukları çalındı
Apartmanın demir korkulukları çalındı
İstanbul'da bir hırsız, apartman girişindeki korkulukları çaldı. Hırsızın korkulukları söktüğü esnada apartmana giren çıkanlar olduğu gözlendi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T09:56+0300
2022-03-16T09:56+0300
2022-03-16T09:56+0300
türkiye
hırsız
istanbul
demir
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Ümraniye’de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık esnasında binaya giriş yapan apartman sakinleri ise ne olduğunu anlamadı.Bir süre uğraşarak tüm korkulukları söken hırsız, bir süre sonra apartmanın önünden ayrıldı.
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hırsız, istanbul, demir
Apartmanın demir korkulukları çalındı
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İstanbul'da bir hırsız, apartman girişindeki korkulukları çaldı. Hırsızın korkulukları söktüğü esnada apartmana giren çıkanlar olduğu gözlendi.
Ümraniye’de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı.
Hırsızlık esnasında binaya giriş yapan apartman sakinleri ise ne olduğunu anlamadı.
Bir süre uğraşarak tüm korkulukları söken hırsız, bir süre sonra apartmanın önünden ayrıldı.