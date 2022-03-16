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https://tr.sputniknews.com/20220316/apartmanin-demir-korkuluklari-calindi-1054757064.html
Apartmanın demir korkulukları çalındı
Apartmanın demir korkulukları çalındı
İstanbul'da bir hırsız, apartman girişindeki korkulukları çaldı. Hırsızın korkulukları söktüğü esnada apartmana giren çıkanlar olduğu gözlendi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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hırsız
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demir
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Ümraniye’de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı. Hırsızlık esnasında binaya giriş yapan apartman sakinleri ise ne olduğunu anlamadı.Bir süre uğraşarak tüm korkulukları söken hırsız, bir süre sonra apartmanın önünden ayrıldı.
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hırsız, istanbul, demir

Apartmanın demir korkulukları çalındı

09:56 16.03.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİKApartmanın demir korkulukları çalındı
Apartmanın demir korkulukları çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© İHA / ABDUL SAMET KAYA - CÜNEYT SEVİNDİK
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İstanbul'da bir hırsız, apartman girişindeki korkulukları çaldı. Hırsızın korkulukları söktüğü esnada apartmana giren çıkanlar olduğu gözlendi.
Ümraniye’de bir bina önüne gelen şüpheli şahıs, kapı girişinde bulunan demir korkulukları yerinden sökerek çaldı.
Hırsızlık esnasında binaya giriş yapan apartman sakinleri ise ne olduğunu anlamadı.
Bir süre uğraşarak tüm korkulukları söken hırsız, bir süre sonra apartmanın önünden ayrıldı.
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