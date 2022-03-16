https://tr.sputniknews.com/20220316/bursa-merkezli-7-ilde-narkotik-operasyonu-56-gozalti-1054757816.html

Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı

Bursa merkezli 7 ilde narkotik operasyonu: 56 gözaltı

Bursa merkezli 7 ilde, polisin eş zamanlı düzenlediği narkotik operasyonunda, 56 kişi gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T10:39+0300

2022-03-16T10:39+0300

2022-03-16T10:39+0300

türkiye

narkotik

narkotik suçlarla mücadele

operasyon

gözaltı

tutuklama

uyuşturucu

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaparak para aklayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 6 aylık süreçte farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli, tutuklandı. Suça karışan diğer şüphelilere yönelik İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştiren ekipler; Bursa, İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.Dron ve narkotik köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, koçbaşıyla kapıları kırılarak girilen adreslerde arama yapıldı. 55 adres ve 15 araçtaki aramalarda; 223 kilo bonzai, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin ecstasy, 3 bin 400 yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 1 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca ile 268 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 500 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. 56 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında 14 ev, 12 araç ve 3 arsaya da savcılık talimatıyla el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/egmden-kilicdaroglunun-uyusturucu-baronlari-aciklamasina-yanit-1054754646.html

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narkotik, narkotik suçlarla mücadele, operasyon, gözaltı, tutuklama, uyuşturucu