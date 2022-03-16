https://tr.sputniknews.com/20220316/egmden-kilicdaroglunun-uyusturucu-baronlari-aciklamasina-yanit-1054754646.html

EGM'den Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' açıklamasına yanıt

EGM'den Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' açıklamasına yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu... 16.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-16T06:46+0300

2022-03-16T06:46+0300

2022-03-16T06:46+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

kemal kılıçdaroğlu

uyuşturucu

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronları ile ilgili ifadelerine verdiği yanıtta "Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük" ifadelerini kullandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kılıçdaroğlu ne demişti? CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM grup toplantısında, uyuşturucu baronları ile ilgili şunları söylemişti:* Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip, ‘uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın’ diyor. Öyle bir hale getirdiler ki 20 yılda, her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor bugün Türkiye’de, her gelir grubuna göre. Fakirsen ona göre uyuşturucu var, paran varsa ona göre uyuşturucu var. Önce fakir ailelerin çocuklarını elde ediyorlar. Sosyal çöküş yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse, çok daha büyük felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalabilir.* Bir şey daha sorayım -bugün Bahçeli’ye biraz fazla mı takıldık?- Ya Allah rızası için ya, bu kadar uyuşturucu satılıyor; Allah rızası için hiçbir soru sormuyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla. Farkındalar mı acaba bunun?

https://tr.sputniknews.com/20220315/kilicdaroglu-alin-terini-afrikada-peskes-cekmelerine-izin-vermiyorsan-tek-bir-adresin-var-chp-1054733614.html

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emniyet genel müdürlüğü (egm), kemal kılıçdaroğlu, uyuşturucu