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EGM'den Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' açıklamasına yanıt
EGM'den Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' açıklamasına yanıt
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T06:46+0300
2022-03-16T06:46+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
kemal kılıçdaroğlu
uyuşturucu
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronları ile ilgili ifadelerine verdiği yanıtta "Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük" ifadelerini kullandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kılıçdaroğlu ne demişti? CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM grup toplantısında, uyuşturucu baronları ile ilgili şunları söylemişti:* Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip, ‘uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın’ diyor. Öyle bir hale getirdiler ki 20 yılda, her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor bugün Türkiye’de, her gelir grubuna göre. Fakirsen ona göre uyuşturucu var, paran varsa ona göre uyuşturucu var. Önce fakir ailelerin çocuklarını elde ediyorlar. Sosyal çöküş yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse, çok daha büyük felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalabilir.* Bir şey daha sorayım -bugün Bahçeli’ye biraz fazla mı takıldık?- Ya Allah rızası için ya, bu kadar uyuşturucu satılıyor; Allah rızası için hiçbir soru sormuyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla. Farkındalar mı acaba bunun?
https://tr.sputniknews.com/20220315/kilicdaroglu-alin-terini-afrikada-peskes-cekmelerine-izin-vermiyorsan-tek-bir-adresin-var-chp-1054733614.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), kemal kılıçdaroğlu, uyuşturucu

EGM'den Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' açıklamasına yanıt

06:46 16.03.2022
© AAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' ile ilgili ifadelerinin 'üzüntü verici' olduğu belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu baronları ile ilgili ifadelerine verdiği yanıtta "Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı'ndan duyunca üzüldük" ifadelerini kullandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızı özellikle de gençlerimizi korumak için gece gündüz demeden uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Bazen günlerce evini göremeyen arkadaşlarımız her türlü sonucu göze alarak zehir taciriyle savaşıyor. Ve bundan sonra da savaşacak. Bu uğurda verdiğimiz şehitlerin acısı hala yüreklerimizde.
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını ve buna bağlı olarak en büyük yakalamalarını gerçekleştirdik. Halen cezaevlerinde uyuşturucuya bağlı suçlardan 100 binin üzerinde tutuklu ve hükümlü olduğunu bilmeden 'baronlara' ve 'uyuşturucu satıcılarına' operasyon yapılmadığını ileri sürmek teşkilatımıza hak etmediği bir iftirada bulunmaktır.
Bu iftira daha önce organize suç örgütleri ve yurt dışı kaynaklı olarak defalarca ortaya atıldı ve biz onların hedefini biliyorduk. Ancak bu kez iftirayı CHP Genel Başkanı’ndan duyunca üzüldük. Şehitlerimizde muazzep eden bu haksızlığa itirazımıza dile getirmeyi mesleğimizin onuru ve şerefi için görev biliyoruz."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM grup toplantısında, uyuşturucu baronları ile ilgili şunları söylemişti:
* Hangi ile gitsem sessiz sedasız birisi gelip, ‘uyuşturucu batağından bu memleketi kurtarın’ diyor. Öyle bir hale getirdiler ki 20 yılda, her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor bugün Türkiye’de, her gelir grubuna göre. Fakirsen ona göre uyuşturucu var, paran varsa ona göre uyuşturucu var. Önce fakir ailelerin çocuklarını elde ediyorlar. Sosyal çöküş yaşıyoruz. Bu böyle devam ederse, çok daha büyük felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalabilir.
* Bir şey daha sorayım -bugün Bahçeli’ye biraz fazla mı takıldık?- Ya Allah rızası için ya, bu kadar uyuşturucu satılıyor; Allah rızası için hiçbir soru sormuyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar parayla. Farkındalar mı acaba bunun?
CHP TBMM Grup Toplantıs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu: Bahçeli duysun bunu, ben Türkiye’nin her noktasına giderim ama sen gidemezsin
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