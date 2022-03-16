https://tr.sputniknews.com/20220316/financial-times-bmw-ve-volkswagen-ukraynadan-parca-eksikligi-nedeniyle-calismalarini-askiya-aldi-1054776455.html
Financial Times: BMW ve Volkswagen, Ukrayna'dan parça eksikliği nedeniyle çalışmalarını askıya aldı
Financial Times: BMW ve Volkswagen, Ukrayna'dan parça eksikliği nedeniyle çalışmalarını askıya aldı
Financial Times gazetesi, Avrupalı otomobil şirketlerinin Ukrayna'dan ithal edilen parçaların eksikliği nedeniyle bir dizi fabrikanın çalışmalarını askıya... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T16:20+0300
2022-03-16T16:20+0300
2022-03-16T16:26+0300
bmw
ukrayna krizi
volkswagen (vw)
rusya
the financial times (ft)
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Gazetenin haberinde, “BMW ve Volkswagen, Rus işgalinin Ukrayna’daki elektromontaj fabrikalarını kapattırmasının ardından Avrupa'daki fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.Gazetenin değerlendirmesini sunduğu Auto Analysis’e göre elektrik kablo tedarikinin beşte birlik kısmı Ukrayna’ya düşüyor.Danışmanlık şirketi Alix Partners'ın Genel Müdürü Alexandre Marian, gazeteye demecinde, “Kablolarla ilgili sorun, onların temel oluşturmalarıdır. Onlar olmadan tamamlanmamış bir otomobilin montajına dahi başlayamazsınız” diye konuştu.Gazeteye konuşan diğer kaynaklar ise ciddi lojistik sıkıntıları dile getirdi:Volkswagen Genel Müdürü Herbert Diess ise, şirketin şu anda ekipman değişimini de içeren alternatifleri değerlendirdiğini ifade etti. Bununla birlikte gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’daki bazı tedarikçilerin tekrar çalışmaya başladığı bilgisini verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220301/donbass-operasyonunda-6-gun-rusya-ukraynanin-azak-denizine-erisimi-tamamen-bloke-edildi-1054337889.html
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bmw, volkswagen (vw), rusya, the financial times (ft)
Financial Times: BMW ve Volkswagen, Ukrayna'dan parça eksikliği nedeniyle çalışmalarını askıya aldı
16:20 16.03.2022 (güncellendi: 16:26 16.03.2022) Abone ol
Financial Times gazetesi, Avrupalı otomobil şirketlerinin Ukrayna'dan ithal edilen parçaların eksikliği nedeniyle bir dizi fabrikanın çalışmalarını askıya aldığını yazdı.
Gazetenin haberinde, “BMW ve Volkswagen, Rus işgalinin Ukrayna’daki elektromontaj fabrikalarını kapattırmasının ardından Avrupa'daki fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.
Gazetenin değerlendirmesini sunduğu Auto Analysis’e göre elektrik kablo tedarikinin beşte birlik kısmı Ukrayna’ya düşüyor.
Danışmanlık şirketi Alix Partners'ın Genel Müdürü Alexandre Marian, gazeteye demecinde, “Kablolarla ilgili sorun, onların temel oluşturmalarıdır. Onlar olmadan tamamlanmamış bir otomobilin montajına dahi başlayamazsınız” diye konuştu.
Gazeteye konuşan diğer kaynaklar ise ciddi lojistik sıkıntıları dile getirdi:
“Bir kamyonu gönderdiğiniz halde Polonya’da üç saat mi, üç gün sonra mı olacağını ve geri gönderilip gönderilmeyeceğini söyleyemiyorsunuz. Bugün bir veya iki araç gönderip gönderemeyeceğimizi her gün kontrol etmek durumundayız.”
Volkswagen Genel Müdürü Herbert Diess ise, şirketin şu anda ekipman değişimini de içeren alternatifleri değerlendirdiğini ifade etti. Bununla birlikte gazeteye konuşan kaynaklar, Ukrayna’daki bazı tedarikçilerin tekrar çalışmaya başladığı bilgisini verdi.