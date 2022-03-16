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Otomobille dereye uçtu, tutanak tutup evine döndü
Otomobille dereye uçtu, tutanak tutup evine döndü
İstanbul Silivri'de, otomobiliyle dereye düşen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücüye ulaşamayan ekipler, şahsın tutanak tutup evine döndüğünü... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T13:46+0300
2022-03-16T13:48+0300
otomobil
türkiye
silivri
kaza
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Silivri'deki Çeltikköy köy yolu üzerinde dün akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobil dereye uçtu.Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünün ağır yaralı halde dere içerisinde olması ihtimali üzerine arama çalışması başlattı.Arama çalışmalarında sürücüye ulaşılamadı. Plakayı sorgulayarak sürücünün kimliğine ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, aracın kiralık olduğunu belirledi.Kiralama şirketi ile bağlantı kuran jandarma ekipleri, sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğunu, dereye uçan otomobilden çıkıp trafik için tutanak tuttuktan sonra evine döndüğünü belirledi.Çekiciyle dereden çıkartılan otomobil, yediemin otoparkına götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220315/kopekten-kacan-cocuga-otomobil-carpti-1054733863.html
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otomobil, silivri, kaza

Otomobille dereye uçtu, tutanak tutup evine döndü

13:46 16.03.2022 (güncellendi: 13:48 16.03.2022)
© DHASilivri, dereye düşen otomobil
Silivri, dereye düşen otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© DHA
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İstanbul Silivri'de, otomobiliyle dereye düşen sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Sürücüye ulaşamayan ekipler, şahsın tutanak tutup evine döndüğünü belirledi.
Silivri'deki Çeltikköy köy yolu üzerinde dün akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobil dereye uçtu.
Kaza yerine gelen jandarma ekipleri, otomobil sürücüsünün ağır yaralı halde dere içerisinde olması ihtimali üzerine arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarında sürücüye ulaşılamadı. Plakayı sorgulayarak sürücünün kimliğine ulaşmaya çalışan jandarma ekipleri, aracın kiralık olduğunu belirledi.
Kiralama şirketi ile bağlantı kuran jandarma ekipleri, sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğunu, dereye uçan otomobilden çıkıp trafik için tutanak tuttuktan sonra evine döndüğünü belirledi.
Çekiciyle dereden çıkartılan otomobil, yediemin otoparkına götürüldü.
Köpekten kaçan çocuğa otomobil çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
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