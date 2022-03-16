https://tr.sputniknews.com/20220316/portekiz-sefarad-yahudilerine-vatandaslik-hakki-veren-yasayi-degistiriyor-abramovic-kapsam-disinda-1054782269.html
Portekiz, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı veren yasayı değiştiriyor: Abramoviç kapsam dışında
Portekiz, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı veren yasayı değiştiriyor: Abramoviç kapsam dışında
Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı sağlayan yasaya değişikliklerin getirileceğini açıkladı. Ancak... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T18:04+0300
2022-03-16T18:04+0300
2022-03-16T18:04+0300
roman abramoviç
dünya
portekiz
vatandaşlık
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Rus işadamı Roman Abramoviç, Sefarad Yahudilerine tanınan haktan faydalanarak 2015’te Portekiz vatandaşı oldu.Geçen hafta Portekiz yargı polisi, Abramoviç’e Sefard Yahudisi olduğuna dair belgeyi veren hahamı gözaltına aldı. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı sağlayan yasaya değişikliklerin getirileceğini açıkladı.Silva “Karar, Portekiz’le gerçek bağ koşulunu getiriyor. Bu mekanizma, yasa manipülasyonlarını önlemek için” dedi.Yasal değişikliklerin geçmişe dönük bağlayıcılığının olmayacağını anlatan Silva, bu yüzden Abramoviç’in vatandaşlığının elinden alınmayacağını kaydetti.
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roman abramoviç, portekiz, vatandaşlık
Portekiz, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı veren yasayı değiştiriyor: Abramoviç kapsam dışında
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Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı sağlayan yasaya değişikliklerin getirileceğini açıkladı. Ancak değişikliklerin geçmişe dönük bağlayıcılığının olmayacağını belirten Silva, Rus iş insanı Abramoviç’in vatandaşlığının elinden alınmayacağını ifade etti.
Rus işadamı Roman Abramoviç, Sefarad Yahudilerine tanınan haktan faydalanarak 2015’te Portekiz vatandaşı oldu.
Geçen hafta Portekiz yargı polisi, Abramoviç’e Sefard Yahudisi olduğuna dair belgeyi veren hahamı gözaltına aldı.
Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı sağlayan yasaya değişikliklerin getirileceğini açıkladı.
Silva “Karar, Portekiz’le gerçek bağ koşulunu getiriyor. Bu mekanizma, yasa manipülasyonlarını önlemek için” dedi.
Yasal değişikliklerin geçmişe dönük bağlayıcılığının olmayacağını anlatan Silva, bu yüzden Abramoviç’in vatandaşlığının elinden alınmayacağını kaydetti.