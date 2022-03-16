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‘Rus-Türk ilişkileri çok merkezli dünya düzenini simgeliyor’
‘Rus-Türk ilişkileri çok merkezli dünya düzenini simgeliyor’
Rus uzman Avatkov, Rus-Türk ilişkilerinin yapıcı doğasının, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların devam etmesine rağmen, yeni çok merkezli dünya düzeninin... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T18:10+0300
2022-03-16T18:10+0300
görüş
rusya
türkiye
vladimir avatkov
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Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (İMEMO RAN) kıdemli araştırma görevlisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Diplomasi Akademisi öğretim görevlisi Doç. Dr. Vladimir Avatkov, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya ve Türkiye gerçekten de birçok konuda farklı görüşlere sahipler. Bu normal. Bu, oluşmakta olan çok merkezli dünya düzeninin sembolü. Bu açıdan bakıldığında, Rus-Türk ilişkilerinin yapıcı doğası, aslında çok merkezli dünyanın oluşum koşullarında örnek teşkil ediyor. Çünkü ülkeler pek çok konuda farklı konumlara sahip olabilir ancak aynı zamanda en zor durumlarda bile ortak payda arayabilirler” dedi.Türkiye’nin, Rusya’nın Ukrayna tutumunu desteklemediğini anımsatan uzman, “Buna rağmen verimli diyalog yürütmeye devam ediyor ve Batı’nın aksine Rusya’ya yaptırım uygulamıyor. Moskova’yla ekonomik bağları korumak Ankara için büyük önem taşıyor. Moskova için de Ankara ile ekonomik ilişkiler son derece önemli. Bu bağlamda, Ukrayna dahil birçok uluslararası konuda farklı görüşlere rağmen, ortak zemin bulmaya çalışıyoruz ve buluyoruz” yorumunda bulundu.
rusya
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rusya, türkiye, vladimir avatkov

‘Rus-Türk ilişkileri çok merkezli dünya düzenini simgeliyor’

18:10 16.03.2022
© AARusya - Türkiye bayrak
Rusya - Türkiye bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AA
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Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
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Rus uzman Avatkov, Rus-Türk ilişkilerinin yapıcı doğasının, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların devam etmesine rağmen, yeni çok merkezli dünya düzeninin oluşumu bağlamında örnek teşkil ettiğini belirtti.
Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (İMEMO RAN) kıdemli araştırma görevlisi ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Diplomasi Akademisi öğretim görevlisi Doç. Dr. Vladimir Avatkov, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya ve Türkiye gerçekten de birçok konuda farklı görüşlere sahipler. Bu normal. Bu, oluşmakta olan çok merkezli dünya düzeninin sembolü. Bu açıdan bakıldığında, Rus-Türk ilişkilerinin yapıcı doğası, aslında çok merkezli dünyanın oluşum koşullarında örnek teşkil ediyor. Çünkü ülkeler pek çok konuda farklı konumlara sahip olabilir ancak aynı zamanda en zor durumlarda bile ortak payda arayabilirler” dedi.
Türkiye’nin, Rusya’nın Ukrayna tutumunu desteklemediğini anımsatan uzman, “Buna rağmen verimli diyalog yürütmeye devam ediyor ve Batı’nın aksine Rusya’ya yaptırım uygulamıyor. Moskova’yla ekonomik bağları korumak Ankara için büyük önem taşıyor. Moskova için de Ankara ile ekonomik ilişkiler son derece önemli. Bu bağlamda, Ukrayna dahil birçok uluslararası konuda farklı görüşlere rağmen, ortak zemin bulmaya çalışıyoruz ve buluyoruz” yorumunda bulundu.
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