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Van kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi
Van kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi
Van'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renk olan dünyaca ünlü Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını doğurdu. Yavru ve anne kediler... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
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van kedisi, yavru

Van kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi

18:29 16.03.2022 (güncellendi: 18:33 16.03.2022)
© DHAVan kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi
Van kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© DHA
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Van'ın önemli değerlerinden, bir gözü mavi, bir gözü kehribar renk olan dünyaca ünlü Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını doğurdu. Yavru ve anne kediler, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.
© DHAFarklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor.
Van kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor.
© DHAHer mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor.
Van kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor.
© DHAKedi Villası'nda özenle bakılan Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Bu yıl ilk olarak 2 Van kedisi, 5 yavru doğurdu. Yavru kediler ve anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.
Van kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Kedi Villası'nda özenle bakılan Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Bu yıl ilk olarak 2 Van kedisi, 5 yavru doğurdu. Yavru kediler ve anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.
© DHAYüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde 2022'nin ilk yavruları dünyaya geldi. Şu anda 2 annemiz doğum yaptı ve 5 yavru dünyaya getirdi. Onlar özel odalara alındı” dedi.
Van kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde 2022'nin ilk yavruları dünyaya geldi. Şu anda 2 annemiz doğum yaptı ve 5 yavru dünyaya getirdi. Onlar özel odalara alındı” dedi.
© DHAKaya, “Yavru kedilerimiz şu anda ziyaretçilerin yasak olduğu yerdeler. Onlar aşısız olduğu için rahatsız edilmemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Van kedileri yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Kaya, “Yavru kedilerimiz şu anda ziyaretçilerin yasak olduğu yerdeler. Onlar aşısız olduğu için rahatsız edilmemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
1/5
© DHA
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası’nda özenle bakılıyor.
2/5
© DHA
Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor.
3/5
© DHA
Kedi Villası'nda özenle bakılan Van kedileri, 2022 yılının ilk yavrularını dünyaya getirdi. Bu yıl ilk olarak 2 Van kedisi, 5 yavru doğurdu. Yavru kediler ve anneleri, merkezdeki özel odalarda bakıma alındı.
4/5
© DHA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, "Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde 2022'nin ilk yavruları dünyaya geldi. Şu anda 2 annemiz doğum yaptı ve 5 yavru dünyaya getirdi. Onlar özel odalara alındı” dedi.
5/5
© DHA
Kaya, “Yavru kedilerimiz şu anda ziyaretçilerin yasak olduğu yerdeler. Onlar aşısız olduğu için rahatsız edilmemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van kedilerine, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda özenle bakılıyor. Her mevsim ziyaretçisi bulunan Van kedileri, sevecenliğiyle gelen konukları etkiliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2022
MULTİMEDYA
Van kedilerine çiftleşme için özel oda, özel müzikli ortam
8 Şubat, 13:24
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