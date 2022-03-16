Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Bu topraklar bize kahramanların emanetidir
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220316/yeni-zelandada-dunyanin-en-buyuk-patatesini-bulduklarina-inanan-cift-guinnesse-giremedi-1054768901.html
Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi
Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi
Yeni Zelanda'da bahçelerinde çalışırken dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift, buldukları şeyin su kabağı yumrusu olduğunun belirlenmesiyle... 16.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-16T14:06+0300
2022-03-16T14:07+0300
yeni zelanda
yaşam
patates
guinness rekorlar kitabı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050507832_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_a1564b0f72240de959709e4dbedf212b.jpg
Yeni Zelanda'da bahçelerinde çalışırken dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift, buldukları şeyin su kabağı yumrusu olduğunun belirlenmesiyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giremedi.Hamilton yakınlarındaki küçük çiftliklerinin bahçesinde ağustos ayında buldukları 7.8 kilogramlık dev patatesin dünyanın en büyüğü olduğuna inanan Craig-Brown çifti, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvurdu.Ancak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, çiftin bulduğu şeyin bir patates değil, bir çeşit su kabağı yumrusu olduğu ortaya çıktı.Colin Craig-Brown, bulduğu şeyin kesinlikle patates gibi göründüğünü ve tadının patatese benzediğini ancak daha önce hiç su kabağı yumrusu yemediğini söyledi.Aylarca fotoğraf ve evrak gönderdikten sonra geçen hafta bir e-postayla kötü haberi aldıklarını belirten Craig Brown, "Ne söyleyebilirim ki inanmadığımızı söyleyemeyiz çünkü onlara DNA bilgilerini verdik" dedi.Craig Brown, e-postada "Sevgili Colin, ne yazık ki örnek bir patates değil ve aslında bir tür su kabağı yumrusu. Bu nedenle maalesef başvuruyu diskalifiye etmek zorundayız" ifadesinin yer aldığını aktardı.Doug adını verdikleri yumruyu hala buzlukta sakladıklarını belirten Craig-Brown, "Her sosis çıkardığımda ona 'günaydın' diyorum. Harika bir karakter. Torunlarım ne zaman gelse, 'Doug'u görebilir miyiz?' diyorlar" diye konuştu.Craig-Brown, "Doug, dünyanın en büyük patates olmayanı" dedi.Dünyanın en büyük patatesi rekoru, 2011'den bu yana İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4.98 kilogramlık bir patatese ait bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211105/yeni-zelandada-dunyanin-en-buyuk-patatesi-bulundu-40-adet-buyuk-boy-cips-yapilabiliyor-1050507886.html
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050507832_36:0:1309:955_1920x0_80_0_0_d975bcbdcfdde4b3af523563556ef94c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yeni zelanda, patates, guinness rekorlar kitabı

Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift Guinness'e giremedi

14:06 16.03.2022 (güncellendi: 14:07 16.03.2022)
© AP PhotoDonna, “İnanamadık. Çok büyüktü ama çirkin, mutant bir görünümü vardı” diye konuştu.
Donna, “İnanamadık. Çok büyüktü ama çirkin, mutant bir görünümü vardı” diye konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
© AP Photo
Abone olGoogle news
Yeni Zelanda'da bahçelerinde çalışırken dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift, buldukları şeyin su kabağı yumrusu olduğunun belirlenmesiyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giremedi.
Yeni Zelanda'da bahçelerinde çalışırken dünyanın en büyük patatesini bulduklarına inanan çift, buldukları şeyin su kabağı yumrusu olduğunun belirlenmesiyle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giremedi.
Hamilton yakınlarındaki küçük çiftliklerinin bahçesinde ağustos ayında buldukları 7.8 kilogramlık dev patatesin dünyanın en büyüğü olduğuna inanan Craig-Brown çifti, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvurdu.
Ancak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, çiftin bulduğu şeyin bir patates değil, bir çeşit su kabağı yumrusu olduğu ortaya çıktı.
Colin Craig-Brown, bulduğu şeyin kesinlikle patates gibi göründüğünü ve tadının patatese benzediğini ancak daha önce hiç su kabağı yumrusu yemediğini söyledi.
Aylarca fotoğraf ve evrak gönderdikten sonra geçen hafta bir e-postayla kötü haberi aldıklarını belirten Craig Brown, "Ne söyleyebilirim ki inanmadığımızı söyleyemeyiz çünkü onlara DNA bilgilerini verdik" dedi.
Craig Brown, e-postada "Sevgili Colin, ne yazık ki örnek bir patates değil ve aslında bir tür su kabağı yumrusu. Bu nedenle maalesef başvuruyu diskalifiye etmek zorundayız" ifadesinin yer aldığını aktardı.
Doug adını verdikleri yumruyu hala buzlukta sakladıklarını belirten Craig-Brown, "Her sosis çıkardığımda ona 'günaydın' diyorum. Harika bir karakter. Torunlarım ne zaman gelse, 'Doug'u görebilir miyiz?' diyorlar" diye konuştu.
Craig-Brown, "Doug, dünyanın en büyük patates olmayanı" dedi.
Dünyanın en büyük patatesi rekoru, 2011'den bu yana İngiltere'nin Shepton Mallett kasabasından 4.98 kilogramlık bir patatese ait bulunuyor.
Dünyanın en büyük patatesi, Yeni Zelanda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
YAŞAM
Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu: 40 adet büyük boy cips yapılabiliyor
5 Kasım 2021, 12:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала