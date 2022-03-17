https://tr.sputniknews.com/20220317/bakan-donmez-turkiye-surekli-yaz-saati-uygulamasi-ile-dunyaya-model-oldu-1054812291.html

Bakan Dönmez: Türkiye sürekli yaz saati uygulaması ile dünyaya model oldu

Bakan Dönmez: Türkiye sürekli yaz saati uygulaması ile dünyaya model oldu

ABD Senatosu'nun yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı onaylamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T14:12+0300

2022-03-17T14:12+0300

2022-03-17T14:12+0300

türkiye

yaz-kış saati uygulaması

yaz saati uygulaması

yaz saati

abd senatosu

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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Türkiye’de kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, ABD Senatosu'nun yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine yönelik tasarıyı onayladı. ABD Senatosu'nun bu kararı sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir açıklama yaparak kararı yorumladı.15 Mart 2022 Salı günü ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı. Tasarı Senato Genel Kurulu’nda oy birliği ile kabul edildi.2019 yılında da Avrupa Parlamentosu toplu olarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde aynı anda geçilen yaz-kış saat uygulaması ile ilgili bir oylama yaptı. Yapılan oylama sonucu Avrupa Birliği ülkeleri enerji tasarrufu amacıyla kullandıkları saat uygulamasını seçmede serbest bırakılmıştı.‘9.2 milyar TL vatandaşın cebinde kaldı’Bakan Dönmez yaptığı açıklamada "Biz enerji ile ilgili her türlü konuya stratejik ve bilimsel bir gözle yaklaşıyoruz. Enerji Verimliliği ve Tasarrufu, Bakanlık olarak çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz hususların başında geliyor. Bu çerçevede 2016 yılında Yaz-Kış Saat Uygulaması konusunun bilimsel olarak incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma başlattık. Akademisyenlerin hassasiyetle üzerinde durarak yaptığı çalışma sonucu ortaya çıkan bilimsel rapor doğrultusunda 2016 yılı itibariyle Sürekli Yaz Saati Uygulaması’na geçtik. Uygulama neticesinde bugüne kadar yaklaşık 8.3 milyar kilovatsaat tasarruf sağladık. Bu tasarrufla yaklaşık 9,2 milyar TL vatandaşımız kazanç elde etti” ifadelerini kullandı.‘Mesnetsiz eleştiriler yapıldı’Kalıcı yaz saati üzerinden Türkiye’de yapılan eleştirilere de yanıt veren Dönmez “Maalesef buradan kendine ve siyasetine malzeme çıkarmaya çalışan birileri bu uygulama aleyhine sürekli mesnetsiz bir şekilde eleştiri yapmaya çalıştılar. Halbuki ülkemizin en saygın üniversitesinde en saygın bilim adamlarımızın yaptığı çalışma ile hayata geçirdiğimiz, bizde 6 yıldır uygulanan sürekli yaz saati uygulaması dünyaya rol model oldu. Biz işimizi stratejik ve bilimsel çerçevede yapıyoruz. Bizim işimiz memleket, gücümüz insanımız.” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/abd-senatosundan-kalici-yaz-saatine-onay-1054752409.html

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yaz-kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması, yaz saati, abd senatosu, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı