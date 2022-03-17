https://tr.sputniknews.com/20220317/getirin-degeri-118-milyar-dolara-ulasti-avrupanin-market-sektorundeki-ilk-decacornu-oldu-1054817432.html

Getir'in değeri 11.8 milyar dolara ulaştı: Avrupa'nın market sektöründeki ilk decacorn'u oldu

Getir'in değeri 11.8 milyar dolara ulaştı: Avrupa'nın market sektöründeki ilk decacorn'u oldu

Getir, son yatırım turunda aldığı 768 milyon dolar yatırımla 11.8 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece Getir, Avrupa’daki hızlı market ürünleri teslimatı... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T15:50+0300

2022-03-17T15:50+0300

2022-03-17T15:53+0300

getir

ekonomi

unicorn

decacorn

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Dünyada bir ilki Türkiye’de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, son tamamladığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak değerini 11.8 milyar dolara yükseltti.Geçen yıl mart ayında unicorn unvanını alan Getir, bir yıl gibi kısa sürede ulaştığı değerleme ile 10 milyar dolar barajını aşarak hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe Avrupa’nın ilk decacorn’u oldu.Getir, dünyadaki unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights’ın yayınladığı verilere göre dünyadaki 1.052 unicorn şirket arasında son değerleme ile 36. sıraya yükseliyor. Bu değerleme aynı zamanda Getir’i Avrupa’daki unicorn şirketler listesinde 4.sıraya taşıyor.Mubadala Investment Company’nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’in yatırımcıları arasında yer aldı.Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğinin göstergesiGetir Kurucusu Nazım Salur, şunları kaydetti:Mubadala Investment Company Girişim ve Büyüme Yatırımlarından Sorumlu Başkanı İbrahim Ajami ise konuyla ilgili olarak, “Hızla değişim gösteren tüketici alışkanlıkları sonucunda online alışverişin benimsendiğini görüyoruz. Market alışverişi sektörü de küresel olarak bu alandaki en büyük dijitalleşme fırsatlarından birini sunuyor. Önümüzdeki dönemde Getir'in girmiş olduğu yeni kategoriler ve ülkelerle birlikte sektör liderliğini koruyacağına inanıyoruz. Getir büyümesini sürdürürken biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” yorumunda bulundu.İndirilme sayısı 40 milyona yaklaşan Getir, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Geçen yıl ocak ayında İngiltere ile başladığı yurt dışı faaliyetlerine kısa sürede Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz’i de ekledi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ABD pazarına giriş yapan Getir, şu anda Türkiye’nin 81 iline ek olarak yurt dışında 48 şehirde 1.100’den fazla deposuyla ile faaliyetlerini sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20211208/getir-new-yorkta-hizmetlerine-basladi-1051564692.html

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