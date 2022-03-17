https://tr.sputniknews.com/20220317/neonazi-gruplari-kievde-2014-darbesinden-bu-yana-guvenlik-aygitlarina-monte-edildiler-1054883248.html

'Neonazi grupları Kiev'de 2014 darbesinden bu yana güvenlik aygıtlarına monte edildiler'

'Neonazi grupları Kiev'de 2014 darbesinden bu yana güvenlik aygıtlarına monte edildiler'

Emre Köse'ye göre Ukrayna'da 2014 darbesinden bu yana güvenlik aygıtlarına monte edilen Azak, Aydar taburları, Praviy Sektör gibi neonazi gruplar, Kiev'deki... 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T22:43+0300

2022-03-17T22:43+0300

2022-03-19T22:48+0300

eksen

darbe

ukrayna

yeni zelanda

neonazi

emre köse

azak denizi

stepan bandera

rusya federasyonu

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Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden savaş, ABD destekli Kiev yönetiminin Minsk anlaşmalarını çöpe atmasıyla Rusya müdahalesine dönüşürken, Maydan darbesi ile aşırı sağcı ideolojinin yükselişinin ulaştığı aşama tartışılıyor.Kiev'de 2014'te ABD destekli hibrit darbenin sonucu olarak yükselen aşırı milliyetçilik, o dönemde başa geçen Petro Poroşenko'nun Donetsk ve Lugansk'taki halk cumhuriyetlerindeki Ruslar ve Rusça konuşanlar için "Bizim çocuklarımız okula gidecek, onların çocukları sığınaklarda yaşayacak" ifadelerinde somutlanabilir. Bu yaklaşım Ukrayna'da İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler Nazizmi'nin işbirlikçiliğini yapmış Stepan Bandera'nın Banderist mirasını benimseyen neonazi unsurları güçlendirmekle kalmadı, devlet kademelerinin içine taşıdı. Azak (Azov) taburu, Aydar Taburu, Tornado taburu, Praviy Sektör, Dinyeper taburu, Donbas taburu, Meryem Ana taburu, Ukrayna Milliyetçileri Örgütü (OUN), Teni taburu gibi gruplar, ordu, polis ve güvenlik servislerinin parçası kılındı. Son dönemlerdeki örneği Praviy Sektör'ün lideri Dimitri Yaroş'un geçen kasımda savunma bakanlığının başdanışmanı atanması olarak verilebilir.Rusya Federasyonu, Minsk anlaşmalarını çöpe atan Kiev yönetiminin Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerine yönelik hazırlığı karşısında 'önleyici saldırı' düzenlediğini dile getirirken, Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit teşkil eden militarizasyonun yanı sıra 'denazifikasyonunu' hedef aldığını söylüyor.Ukrayna'daki 8 yıllık savaşta giderek güçlenen neonazi olgusunu araştırmacı gazeteci Emre Köse ile konuştuk.‘Neonazi varlığı sokak çeteleriyle sınırlı olmadı'Emre Köse'ye göre, Ukrayna'daki neonazi gruplar sokak çetelerine indirgenemez. Köse sekiz yıllık süreçte Kiev'deki politik yönelimlere dikkat çekti:'Yeni Zelanda cami saldırısının faili silahlı eğitimi Azakçılardan almıştı'Rusya'nın müdahalesiyle en çetin çatışmalar güneyde nüfusunun yarısını Rusların oluşturduğu Mariupol'de yaşanırken, Köse, bu kentin Azak taburunun merkez üssü olmasına dikkat çekti. Köse Azakçıların uluslararası bağlantılarına da atıfta bulundu:'Zelenskiy, Aydar komutanını Odesa'ya vali atadı'Köse, Azak ve Aydar gibi taburların Poroşenko zamanında güvenlik aygıtına monte edildiğini belirtirken, Zelenskiy'nin de Yahudi asıllı olmasına rağmen attığı adımlara dikkat çekti. Köse bugün Avrupa'dan gelen silah yardımlarının da 2014'ten beri güvenlik aygıtının parçası kılınmış bu neonazi gruplarına gittiğini belirtti:‘Yaroş'un başdanışman atanması yönetimin gerçek kimliğini sergiliyor'Köse, neonazi Dimitri Yaroş'un artık Ukrayna ordusuna başdanışman yapılmış olunmasının ülke yönetiminin gerçek kimliğini sergilediği görüşünde:

https://tr.sputniknews.com/20220319/canli--johnson-putinle-iliskileri-yeniden-normallestirmeye-calismak-ayni-hatayi-tekrarlamak-olur-1054877027.html

ukrayna

yeni zelanda

azak denizi

rusya federasyonu

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darbe, ukrayna, yeni zelanda, neonazi, emre köse, azak denizi, stepan bandera, rusya federasyonu