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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220319/canli--johnson-putinle-iliskileri-yeniden-normallestirmeye-calismak-ayni-hatayi-tekrarlamak-olur-1054877027.html
CANLI| FSB: Operasyonun başından bu yana Ukrayna Donanması liman yollarına yaklaşık 420 mayın döşedi
CANLI| FSB: Operasyonun başından bu yana Ukrayna Donanması liman yollarına yaklaşık 420 mayın döşedi
Donbass operasyonunun 24. gününde Rusya, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin neredeyse tamamının kontrol altında olduğunu açıkladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T17:35+0300
2022-03-19T18:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
donbass
ukrayna’ya insani yardım malzemelerinin teslimi
rusya savunma bakanlığı
sergey lavrov
vladimir putin
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ukrayna krizi, rusya, donbass, ukrayna’ya insani yardım malzemelerinin teslimi, rusya savunma bakanlığı, sergey lavrov, vladimir putin, новый онлайн для белой редактуры, boris johnson, ramzan kadirov
Rus Silahlı Kuvvetlerini destekleyen eylemler - Sputnik Türkiye

CANLI| FSB: Operasyonun başından bu yana Ukrayna Donanması liman yollarına yaklaşık 420 mayın döşedi

17:35 19.03.2022 (güncellendi: 18:33 19.03.2022)
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Donbass operasyonunun 24. gününde Rusya, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin neredeyse tamamının kontrol altında olduğunu açıkladı. Rusya Federal Güvenlik Servisi operasyonun başından bu yana Ukrayna Donanması'nın liman yollarına yaklaşık 420 mayın döşediğini bildirdi.
Rusya'nın Donbass operasyonu 24 gündür devam ediyor. Yaşanan son gelişmelere göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü operasyonun güvenlik konularında ve Ukrayna’nın tarafsızlık statüsü ile ilgili kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batılı şirketlerin Rusya’ya dönmeyi çok istediklerini, ancak korktuklarını, fakat Rusya’nın sabrının sonsuz olmadığını ifade etti.
Mariupol - DPR kontrol noktası - Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
Donbass operasyonu | Ukrayna Savunma Bakanlığı: Azov Denizi’ne erişimi kaybettik
06:29
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18:48 19.03.2022
Erivan’da Rusya'nın Ukrayna operasyonuna destek gösterisi
Ermenistan’ın başkenti Erivan'da Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü özel askeri operasyonuna destek mitingi düzenlendi.
Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Erivan’ın merkezinde toplanan göstericiler, ellerinde Ermenistan, Rusya ve zafer bayrakları, ayrıca ‘Z’ ve ‘V’ harfi içeren pankartlarla Rusya’nın Ermenistan Büyükelçiliği’ne doğru yürüdü.
18:24 19.03.2022
FSB: Operasyonun başından bu yana Ukrayna Donanması liman yollarına yaklaşık 420 mayın döşedi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’nın operasyonunun başından bu yana Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin liman yollarına yaklaşık 420 mayın döşediklerini bildirdi.
Kurumun açıklamasında, “Ukrayna Deniz Kuvvetleri Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yakınlarına (20. yüzyılın ilk yarısında üretilen) YAM ve YARM tipinden yaklaşık 420 adet eski mayın döşedi” ifadelerine yer verildi.
‘Yerlerinden kopan mayınlar akıntı nedeniyle İstanbul Boğazı'na ve Akdeniz'e doğru sürüklenebilir’
Açıklamada ayrıca, “Adları geçen Ukrayna limanlarının bulunduğu bölgelerden güney yönündeki yüzey akıntılarının hakim olduğu göz önüne alındığında, yerinden kopan mayınların İstanbul Boğazı’na ve ardından Akdeniz havzasının denizlerine sürüklenme olasılığı dışlanmıyor” denildi.
18:11 19.03.2022
Ukrayna birliklerinin bombardımanı sonucunda 130'dan fazla madenci madende mahsur kaldı
Donetsk Halk Cumhuriyeti Kömür ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çelyuskintsev ve Skoçinskiy madenlerinin Ukrayna birlikleri tarafından bombalanması sonucunda 130’dan fazla madencinin mahsur kaldığı belirtildi.
Açıklamada, “19 Mart’ta Ukrayna silahlı oluşumlarının bombardımanı sonucunda Çelyuskintsev madeni (ana havalandırma fanı hariç) ve Donetsk Kömür Enerjisi Şirketi'ne ait Skoçinskiy madeninin 2. batı havalandırma şaftının elektrikleri kesildi” denildi.
Çelyuskintsev madeninde 47, Skoçinskiy madeninde ise 85 madencinin bulunduğu belirtildi.
18:03 19.03.2022
Ukraynalı militanların bombaladığı Makeevka'dan görüntüler
Ukraynalı birliklerinin bombaladığı Makeevka bölgesinden görüntüler yayınlandı.
Bombardıman sonucunda, bir kadın yaralandı.
17:43 19.03.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
Ukrayna krizi
Lavrov: Rus operasyonun kapsamlı belgelerin imzalanmasıyla sona ermesini umuyorum
14:49
17:42 19.03.2022
Herson'da hayat normale döndü
Rusya ordusunun kontrolünde olan Herson bölgesinde hayat normale döndü.

Rusya Savunma Bakanlığı, 4 gün önce Herson bölgesinin tamamında kontrol sağlandığını duyurmuştu.
17:39 19.03.2022
Çeçen lider Kadirov: Aşırı milliyetçilerle savaşacak gönüllü taburu Ukrayna’ya ulaştı
Rusya Federasyonuna bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, aşırı milliyetçilerle savaşacak gönüllü Çeçen taburunun Ukrayna’ya ulaştığını belirtti.
Kadirov, Aşırı milliyetçiler ve şeytanlara karşı savaşacak gönüllü taburu, bu asil görevi yerine getirmek için bugün Ukrayna'ya ulaştı. Yeni savaşçıları karşılayan Adam Delimhanov, Kiev rejiminin zulmüne son vermek, aşırı milliyetçiliği tamamen yok etmek ve kardeş Ukrayna halkını uzun yılların esaretinden kurtarmak olan Rus tarafının gerçek misyonunu bir kez daha hatırlattı. Gönüllüler, bir an önce görevlerine başlamak için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullandı.
Çeçen savaşçıların ülkenin çıkarlarını korumak için kardeşleriyle omuz omuza savaşma konusundaki yılmaz arzuları, kahramanlıkları ve cesaretlerine olan hayranlığını dile getiren Kadirov, “Banderacılar tarafından ezilen halkı canları pahasına savunmaya hazır olan bu cesur savaşçılar yakında ‘aşırı milliyetçilik’ denilen bu aşağılık ve iğrenç şeyi Ukrayna tarihinden silecek. ” diye ekledi.
17:37 19.03.2022
İngiltere Başbakanı Johnson: Putin'le ilişkileri yeniden normalleştirmeye çalışmak, aynı hatayı tekrarlamak olur

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki gelişmelere değindi. Johson, "Bundan sonra, 2014'te yaptığımız gibi Putin ile ilişkileri yeniden normalleştirmeye çalışmak, aynı hatayı tekrarlamak olur" dedi.
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