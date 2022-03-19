CANLI| FSB: Operasyonun başından bu yana Ukrayna Donanması liman yollarına yaklaşık 420 mayın döşedi

Çeçen lider Kadirov: Aşırı milliyetçilerle savaşacak gönüllü taburu Ukrayna’ya ulaştı

Rusya Federasyonuna bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, aşırı milliyetçilerle savaşacak gönüllü Çeçen taburunun Ukrayna’ya ulaştığını belirtti.

Kadirov, “Aşırı milliyetçiler ve şeytanlara karşı savaşacak gönüllü taburu, bu asil görevi yerine getirmek için bugün Ukrayna'ya ulaştı. Yeni savaşçıları karşılayan Adam Delimhanov, Kiev rejiminin zulmüne son vermek, aşırı milliyetçiliği tamamen yok etmek ve kardeş Ukrayna halkını uzun yılların esaretinden kurtarmak olan Rus tarafının gerçek misyonunu bir kez daha hatırlattı. Gönüllüler, bir an önce görevlerine başlamak için sabırsızlanıyor” ifadelerini kullandı.

Çeçen savaşçıların ülkenin çıkarlarını korumak için kardeşleriyle omuz omuza savaşma konusundaki yılmaz arzuları, kahramanlıkları ve cesaretlerine olan hayranlığını dile getiren Kadirov, “Banderacılar tarafından ezilen halkı canları pahasına savunmaya hazır olan bu cesur savaşçılar yakında ‘aşırı milliyetçilik’ denilen bu aşağılık ve iğrenç şeyi Ukrayna tarihinden silecek. ” diye ekledi.