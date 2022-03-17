https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-yaptirimlarin-ardindan-dis-borcuna-yonelik-ilk-odemeyi-gerceklestirdi-1054811102.html
Rusya, yaptırımların ardından dış borcuna yönelik ilk ödemeyi gerçekleştirdi
Rusya, yaptırımların ardından dış borcuna yönelik ilk ödemeyi gerçekleştirdi
Rusya hükümeti, 117 milyon dolar bedelli tahviller için gerekli ödemeyi gerçekleştirdiğini duyurdu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-17T13:42+0300
2022-03-17T13:42+0300
2022-03-17T13:42+0300
ekonomi
rusya
yaptırım
dış borç
ödeme
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Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, vadesi dün gelen dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolarlık ödemenin tamamlandığı belirtildi.Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali doğmuştu.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’li yatırımcıların Rusya'nın yapacağı borç ödemelerinden muaf tutulduğu duyurulmuştu. Ancak bankaların yaptırım endişesiyle Rusya'nın döviz cinsinden ödemelerini kabul edip etmeyeceğine yönelik süreç belirsizliğe girmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-ukrayna-tarafsiz-ulke-olmasi-gerektigini-ne-kadar-cabuk-anlarsa-harekat-o-kadar-cabuk-biter-1054804399.html
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rusya, yaptırım, dış borç, ödeme
Rusya, yaptırımların ardından dış borcuna yönelik ilk ödemeyi gerçekleştirdi
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Rusya hükümeti, 117 milyon dolar bedelli tahviller için gerekli ödemeyi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, vadesi dün gelen dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolarlık ödemenin tamamlandığı belirtildi.
Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali doğmuştu.
Daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’li yatırımcıların Rusya'nın yapacağı borç ödemelerinden muaf tutulduğu duyurulmuştu. Ancak bankaların yaptırım endişesiyle Rusya'nın döviz cinsinden ödemelerini kabul edip etmeyeceğine yönelik süreç belirsizliğe girmişti.