https://tr.sputniknews.com/20220317/rusya-yaptirimlarin-ardindan-dis-borcuna-yonelik-ilk-odemeyi-gerceklestirdi-1054811102.html

Rusya, yaptırımların ardından dış borcuna yönelik ilk ödemeyi gerçekleştirdi

Rusya, yaptırımların ardından dış borcuna yönelik ilk ödemeyi gerçekleştirdi

Rusya hükümeti, 117 milyon dolar bedelli tahviller için gerekli ödemeyi gerçekleştirdiğini duyurdu. 17.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-17T13:42+0300

2022-03-17T13:42+0300

2022-03-17T13:42+0300

ekonomi

rusya

yaptırım

dış borç

ödeme

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Rusya hükümetinden yapılan açıklamada, vadesi dün gelen dolar cinsinden tahviller için 117 milyon dolarlık ödemenin tamamlandığı belirtildi.Rusya'nın 300 milyar dolar değerinde uluslararası rezervinin dondurulması nedeniyle tahvillerden doğan dış borç ödemelerine ilişkin süreç sonucunda temerrüde düşme ihtimali doğmuştu.Daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’li yatırımcıların Rusya'nın yapacağı borç ödemelerinden muaf tutulduğu duyurulmuştu. Ancak bankaların yaptırım endişesiyle Rusya'nın döviz cinsinden ödemelerini kabul edip etmeyeceğine yönelik süreç belirsizliğe girmişti.

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rusya, yaptırım, dış borç, ödeme