https://tr.sputniknews.com/20220318/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054835127.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.76 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.4 liradan başladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T09:13+0300
2022-03-18T09:13+0300
2022-03-18T09:13+0300
ekonomi
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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 14.70 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün de 14.76 seviyelerinde bulunuyor.TCMB, yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmeyerek yüzde 14 olan politika faizi sabit bıraktı.Gram altın ne kadar?Spot piyasada gram altın alış fiyatı 915 lira, satış fiyatı 916 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ise 1500 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054798039.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 14.76 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.4 liradan başladı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 14.70 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün de 14.76 seviyelerinde bulunuyor.
TCMB, yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmeyerek yüzde 14 olan politika faizi sabit bıraktı.
Gram altın ne kadar?
Spot piyasada gram altın alış fiyatı 915 lira, satış fiyatı 916 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ise 1500 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.