Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220318/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054835127.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.76 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.4 liradan başladı. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T09:13+0300
2022-03-18T09:13+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
türk lirası
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72266f49df42cbca15bcf9aaf0dd05f1.jpg
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 14.70 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün de 14.76 seviyelerinde bulunuyor.TCMB, yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmeyerek yüzde 14 olan politika faizi sabit bıraktı.Gram altın ne kadar?Spot piyasada gram altın alış fiyatı 915 lira, satış fiyatı 916 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ise 1500 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220317/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054798039.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee8b3faaefeb977067093462bd02316f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, türk lirası, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:13 18.03.2022
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / MURAD SEZER
Abone olGoogle news
Dolar güne 14.76 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.4 liradan başladı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 14.70 seviyesinde bulunan dolar/TL bugün de 14.76 seviyelerinde bulunuyor.
TCMB, yılın üçüncü toplantısında faiz değişikliğine gitmeyerek yüzde 14 olan politika faizi sabit bıraktı.

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada gram altın alış fiyatı 915 lira, satış fiyatı 916 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ise 1500 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dün, 09:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала