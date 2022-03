Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum: 1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası lojistik açıdan önemli

https://tr.sputniknews.com/20220318/guney-kore-basbakani-kim-boo-kyum-1915-canakkale-koprusu-uluslararasi-lojistik-acidan-onemli-1054857496.html

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'nun "1915 Çanakkale Köprüsü uluslararası lojistik açısından da önemlidir" dedi. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

Kim, "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katıldı ve burada konuşma gerçekleştirdi.Bu tarihi açılışa davet edildiği için teşekkür eden Kim, "Kan kardeşiniz bir ülke olan Kore hükümeti adına tekrar tebriklerimi sunmak istiyorum." dedi.Kim, Çanakkale Boğazı'nın derin ve hızlı akıntıları, değişen hava koşulları ve Kovid-19 salgınının zorlu şartlarına rağmen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün planlanan tarihten önce başarıyla tamamlanmasından dolayı her iki ülke şirketlerini ve köprünün inşasında emeği geçen herkesi takdir ve tebrik etti.Güney Kore Başbakanı Kim, inşa sürecindeki desteklerini esirgemeyen Türk hükümetini, Çanakkale ilinin yetkililerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini takdir ettiğini söyledi.Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasının her şeyden önce "Doğu-Batı değişim tarihinde yeni bir geçit açmış olması sebebiyle insanlık tarihi açısından önemli" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Çanakkale Savaşı'nda zafer kazanan atalarınızı tebrik etmek istiyorum. Artık 1915 Çanakkale Köprüsü bu çatışma ve taarruz tarihini geride bırakarak Doğu ile Batı arasında barış ve refah çağını başlatan bir köprü olacaktır. Türk halkı, 1915 Çanakkale Köprüsü vesilesiyle Türkiye’nin yeni bir barış ve refah çağına öncülük ediyor olmasıyla gurur duyacaktır."'Kore halkı bu gerçeği hiçbir zaman unutmadı'Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün "muhteşem bir yapı" olduğunu belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye ekonomisinin ana arteri olarak insan ve yük taşımacılığının artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Türkiye, bu köprü vesilesiyle Avrupa ve Orta Doğu ile Kuzey Avrupa ve Orta Asya’yı birbirine bağlayan uluslararası lojistik merkezi olarak daha da gelişecektir." dedi.Aralarında kan bağı bulunan iki kardeş ülke Türkiye ve Güney Kore'nin birlikte inşa ettiği bir köprü olması nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki ülke için de özel bir anlam taşıdığını vurgulayan Kim, "1950 yılında Kore Savaşı sırasında henüz ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkiler dahi olmamasına rağmen binlerce Türk askeri zor durumda olan Kore Cumhuriyeti'ne yardım etmek için Asya kıtasının bir ucundan diğer ucuna uzun yollar katetti. Kore halkı bu gerçeği hiçbir zaman unutmadı. Tekrar teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.Öte yandan Kim, bu yılın iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 65. yıl dönümü ve stratejik ortaklığının 10. yıl dönümü olması nedeniyle ayrıca önem taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:"İki ülke arasındaki ilişkilerimizin Çanakkale Köprüsü’nün yükselen iki kulesi gibi, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan güçlü bir sütun haline geleceğine ve köprünün kulelerini birbirine bağlayan on binlerce kablo gibi aramızdaki yoğun ve güçlü ticaret ve iş birliklerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve başka tüm alanlarda devam edeceğine yürekten inanıyorum."Güney Kore Başbakanı Kim, ülkesi ve halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk halkını tebrik ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğini takdir etmek istiyorum" dedi.

