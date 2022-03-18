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https://tr.sputniknews.com/20220318/hekimi-darp-eden-uzman-cavus-serbest-birakildi-1054831129.html
Hekimi darp eden uzman çavuş serbest bırakıldı
Hekimi darp eden uzman çavuş serbest bırakıldı
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darp eden Uzman Çavuş A.A. (32), polisteki işlemlerinin ardından sevk... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T01:16+0300
2022-03-18T01:16+0300
türkiye
hekim
uzman çavuş
darp
muğla
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Muğla’da 14 Mart Tıp Bayramı’nda gittiği hastanede bir doktoru darp eden jandarma uzman çavuş A.A, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı.A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darp etti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.'İTİP, BOĞAZIMI SIKTI'Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.PROTESTO EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDIMuğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından, dün, genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.YENİDEN RAHATSIZLANDIGözaltına alınan Uzman Çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen A.A., polis ekiplerince tekrar Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NDAN AÇIKLAMAMuğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, tarafından yapılan açıklamada, "Kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendi. Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/doktoru-darp-eden-uzman-cavusa-alkisli-protesto--1054772773.html
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hekim, uzman çavuş, darp, muğla

Hekimi darp eden uzman çavuş serbest bırakıldı

01:16 18.03.2022
© DHAHekimi darp eden uzman çavuş serbest bırakıldı
Hekimi darp eden uzman çavuş serbest bırakıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© DHA
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Dr. Tahir Tarımer'i (26) darp eden Uzman Çavuş A.A. (32), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Muğla’da 14 Mart Tıp Bayramı’nda gittiği hastanede bir doktoru darp eden jandarma uzman çavuş A.A, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı.
A.A., iddiaya göre, tartışma sırasında Tarımer'i darp etti. Doktorun vücudunda kızarıklık oluştu, gözlüğü kırıldı. Güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.
'İTİP, BOĞAZIMI SIKTI'
Darp raporu alan ve A.A.'dan şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

PROTESTO EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından, dün, genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

YENİDEN RAHATSIZLANDI

Gözaltına alınan Uzman Çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen A.A., polis ekiplerince tekrar Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCISI'NDAN AÇIKLAMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, tarafından yapılan açıklamada, "Kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendi. Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.
Doktoru darp eden uzman çavuşa alkışlı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
TÜRKİYE
Doktoru darp eden uzman çavuşa alkışlı protesto
16 Mart, 15:19
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