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İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı
İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında NTV'ye konuk oldu. Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy'dan ve onun dizelerinden bahsederken göz yaşlarına... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında, NTV'de Ahmet Yeşiltepe'nin konuğu oldu. Ortalı, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı ile ilgili yazdığı dizelerden bahsederken göz yaşlarını tutamadı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/ilber-ortayli-bugun-yayinlanan-yonetmelik-mutlaka-gozden-gecirilmeli-yoksa-cok-gec-olacak-1054346589.html
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ilber ortaylı, çanakkale savaşı

İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı

13:16 18.03.2022
© Fotoğraf : NTVİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© Fotoğraf : NTV
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında NTV'ye konuk oldu. Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy'dan ve onun dizelerinden bahsederken göz yaşlarına hakim olamadı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında, NTV'de Ahmet Yeşiltepe'nin konuğu oldu.
Ortalı, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı ile ilgili yazdığı dizelerden bahsederken göz yaşlarını tutamadı.
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
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İlber Ortaylı: Bugün yayınlanan yönetmelik mutlaka gözden geçirilmeli, yoksa çok geç olacak
1 Mart, 22:58
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