https://tr.sputniknews.com/20220318/ilber-ortayli-canli-yayinda-goz-yaslarini-tutamadi-1054844520.html

İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı

İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında NTV'ye konuk oldu. Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy'dan ve onun dizelerinden bahsederken göz yaşlarına... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

ilber ortaylı

çanakkale savaşı

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında, NTV'de Ahmet Yeşiltepe'nin konuğu oldu. Ortalı, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı ile ilgili yazdığı dizelerden bahsederken göz yaşlarını tutamadı.

https://tr.sputniknews.com/20220301/ilber-ortayli-bugun-yayinlanan-yonetmelik-mutlaka-gozden-gecirilmeli-yoksa-cok-gec-olacak-1054346589.html

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ilber ortaylı, çanakkale savaşı