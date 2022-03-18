https://tr.sputniknews.com/20220318/ilber-ortayli-canli-yayinda-goz-yaslarini-tutamadi-1054844520.html
İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı
İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında NTV'ye konuk oldu. Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy'dan ve onun dizelerinden bahsederken göz yaşlarına... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:16+0300
2022-03-18T13:16+0300
2022-03-18T13:16+0300
türkiye
ilber ortaylı
çanakkale savaşı
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında, NTV'de Ahmet Yeşiltepe'nin konuğu oldu. Ortalı, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı ile ilgili yazdığı dizelerden bahsederken göz yaşlarını tutamadı.
https://tr.sputniknews.com/20220301/ilber-ortayli-bugun-yayinlanan-yonetmelik-mutlaka-gozden-gecirilmeli-yoksa-cok-gec-olacak-1054346589.html
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ilber ortaylı, çanakkale savaşı
İlber Ortaylı canlı yayında göz yaşlarını tutamadı
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında NTV'ye konuk oldu. Ortaylı, Mehmet Akif Ersoy'dan ve onun dizelerinden bahsederken göz yaşlarına hakim olamadı.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında, NTV'de Ahmet Yeşiltepe'nin konuğu oldu.
Ortalı, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı ile ilgili yazdığı dizelerden bahsederken göz yaşlarını tutamadı.