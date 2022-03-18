https://tr.sputniknews.com/20220318/ingilterede-tum-kovid-19-seyahat-kisitlamalari-kaldirildi-1054853972.html

İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

İngiltere'de aşısız yolcuların test yaptırması zorunluluğu ve seyahat öncesi yolcu formunun doldurulması dahil, tüm Kovid-19 kısıtlamaları yürürlükten... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T16:25+0300

2022-03-18T16:25+0300

2022-03-18T16:25+0300

koronavirüs

ingiltere

kovid-19

kısıtlama

seyahat

pandemi

iptal

birleşik krallık

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Ülkede bugün itibarıyla İngiltere'ye seyahat etmek isteyen aşısız yolcuların test olmasına ve yolcuların seyahat öncesi kalacakları adresi beyan ettikleri yolcu formunu doldurmalarına gerek kalmayacak.Yeni kısıtlamasız seyahat kararı, Kovid-19 salgınının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra geldi.İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, bir dizi 'acil durum önlemi'nin yedekte tutulacağını, böylelikle gerekirse yeni varyantların üstesinden gelmek için 'hızlı ve orantılı' şekilde yanıt verilebileceğini bildirdi.Salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçilmiştiİngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluk dahil kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurmuştu.İngiliz hükümetinin, ülkenin 'Kovid-19'la yaşam' planını açıklanmasının ardından, salgınla mücadelede yasal kısıtlamalardan "kişisel sorumluluk" sürecine geçilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220318/samoa-kovid-19-nedeniyle-ilk-kez-kapanmaya-gidiyor-1054845230.html

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ingiltere, kovid-19, kısıtlama, seyahat, pandemi, iptal, birleşik krallık