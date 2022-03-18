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İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı
İngiltere'de aşısız yolcuların test yaptırması zorunluluğu ve seyahat öncesi yolcu formunun doldurulması dahil, tüm Kovid-19 kısıtlamaları yürürlükten... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T16:25+0300
2022-03-18T16:25+0300
koronavirüs
ingiltere
kovid-19
kısıtlama
seyahat
pandemi
iptal
birleşik krallık
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Ülkede bugün itibarıyla İngiltere'ye seyahat etmek isteyen aşısız yolcuların test olmasına ve yolcuların seyahat öncesi kalacakları adresi beyan ettikleri yolcu formunu doldurmalarına gerek kalmayacak.Yeni kısıtlamasız seyahat kararı, Kovid-19 salgınının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra geldi.İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, bir dizi 'acil durum önlemi'nin yedekte tutulacağını, böylelikle gerekirse yeni varyantların üstesinden gelmek için 'hızlı ve orantılı' şekilde yanıt verilebileceğini bildirdi.Salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçilmiştiİngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluk dahil kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurmuştu.İngiliz hükümetinin, ülkenin 'Kovid-19'la yaşam' planını açıklanmasının ardından, salgınla mücadelede yasal kısıtlamalardan "kişisel sorumluluk" sürecine geçilmişti.
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ingiltere, kovid-19, kısıtlama, seyahat, pandemi, iptal, birleşik krallık

İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

16:25 18.03.2022
© REUTERS / Henry Nichollsİngiltere - Londra - koronavirüs
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / Henry Nicholls
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İngiltere'de aşısız yolcuların test yaptırması zorunluluğu ve seyahat öncesi yolcu formunun doldurulması dahil, tüm Kovid-19 kısıtlamaları yürürlükten kaldırıldı.
Ülkede bugün itibarıyla İngiltere'ye seyahat etmek isteyen aşısız yolcuların test olmasına ve yolcuların seyahat öncesi kalacakları adresi beyan ettikleri yolcu formunu doldurmalarına gerek kalmayacak.
Yeni kısıtlamasız seyahat kararı, Kovid-19 salgınının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra geldi.
İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, bir dizi 'acil durum önlemi'nin yedekte tutulacağını, böylelikle gerekirse yeni varyantların üstesinden gelmek için 'hızlı ve orantılı' şekilde yanıt verilebileceğini bildirdi.

Salgına karşı 'kişisel sorumluluk' sürecine geçilmişti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluk dahil kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurmuştu.
İngiliz hükümetinin, ülkenin 'Kovid-19'la yaşam' planını açıklanmasının ardından, salgınla mücadelede yasal kısıtlamalardan "kişisel sorumluluk" sürecine geçilmişti.
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