https://tr.sputniknews.com/20220318/samoa-kovid-19-nedeniyle-ilk-kez-kapanmaya-gidiyor-1054845230.html

Samoa, Kovid-19 nedeniyle ilk kez kapanmaya gidiyor

Samoa, Kovid-19 nedeniyle ilk kez kapanmaya gidiyor

Pasifik ülkesi Samoa, Kovid-19 ortaya çıktığından bu yana ilk defa salgın şeklinde seyretmesi nedeniyle yarından itibaren kapanmaya gidiyor. 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T13:20+0300

2022-03-18T13:20+0300

2022-03-18T13:24+0300

koronavirüs

samoa

güney kore

koronavirüs

karantina

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Samoa'da Kovid-19 ortaya çıktığından beri ilk defa salgına işaret eden; kökeni bilinmeyen ve bulaşı riskinin fazla olduğu yerlere gittiği belirlenen bir vaka nedeniyle yarından itibaren kapanma kararı alındı. Basına sızan hükümete ait bir rapor, Samoa’dan çıkmak üzereyken yapılan testin pozitif çıkması üzerine Kovid-19 olduğu belirlenen bir kadının, geçen cumartesi hasta hissetmesinden bu yana kilise, hastane, mağaza, kütüphane ve bir seyahat ajansına gittiğini gösterdi. Raporun ardından alınan karar kapsamında cumartesi gece yarısından itibaren tüm okullar kapatılacak, kamusal toplantılar yasaklanacak, temel ihtiyaçlara cevap verenler dışında tüm dükkanlar kapatılacak.Samoa, daha önce bireysel vakalar nedeniyle kapanma ve karantina ilan etmiş ancak geniş çaplı salgın tespit edilmemişti. Güney Kore’de vaka sayısı 600 binin üzerine çıktı Öte yandan önceki gün belirlenen 621 bin 328 vaka sayısıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan Güney Kore'de dün 407 bin 17 vaka kaydedildi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının önceki gün kaydedildiği ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 657 bin 609’a yükseldi. Son 24 saatte 301 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 11 bin 782’ye yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220316/guney-korede-gunluk-koronavirus-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1054756545.html

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