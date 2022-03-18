Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220318/samoa-kovid-19-nedeniyle-ilk-kez-kapanmaya-gidiyor-1054845230.html
Samoa, Kovid-19 nedeniyle ilk kez kapanmaya gidiyor
Samoa, Kovid-19 nedeniyle ilk kez kapanmaya gidiyor
Pasifik ülkesi Samoa, Kovid-19 ortaya çıktığından bu yana ilk defa salgın şeklinde seyretmesi nedeniyle yarından itibaren kapanmaya gidiyor. 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T13:20+0300
2022-03-18T13:24+0300
koronavirüs
samoa
güney kore
koronavirüs
karantina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054845443_0:49:3071:1776_1920x0_80_0_0_9a65d0c3437182fa1eaf0792c92079cd.jpg
Samoa'da Kovid-19 ortaya çıktığından beri ilk defa salgına işaret eden; kökeni bilinmeyen ve bulaşı riskinin fazla olduğu yerlere gittiği belirlenen bir vaka nedeniyle yarından itibaren kapanma kararı alındı. Basına sızan hükümete ait bir rapor, Samoa’dan çıkmak üzereyken yapılan testin pozitif çıkması üzerine Kovid-19 olduğu belirlenen bir kadının, geçen cumartesi hasta hissetmesinden bu yana kilise, hastane, mağaza, kütüphane ve bir seyahat ajansına gittiğini gösterdi. Raporun ardından alınan karar kapsamında cumartesi gece yarısından itibaren tüm okullar kapatılacak, kamusal toplantılar yasaklanacak, temel ihtiyaçlara cevap verenler dışında tüm dükkanlar kapatılacak.Samoa, daha önce bireysel vakalar nedeniyle kapanma ve karantina ilan etmiş ancak geniş çaplı salgın tespit edilmemişti. Güney Kore’de vaka sayısı 600 binin üzerine çıktı Öte yandan önceki gün belirlenen 621 bin 328 vaka sayısıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan Güney Kore'de dün 407 bin 17 vaka kaydedildi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının önceki gün kaydedildiği ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 657 bin 609’a yükseldi. Son 24 saatte 301 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 11 bin 782’ye yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/guney-korede-gunluk-koronavirus-vaka-sayisinda-yeni-rekor-1054756545.html
samoa
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054845443_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_a2c2c6647bb4f0080d1ee3c52f5bbcb5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
samoa, güney kore, koronavirüs, karantina

Samoa, Kovid-19 nedeniyle ilk kez kapanmaya gidiyor

13:20 18.03.2022 (güncellendi: 13:24 18.03.2022)
© AFP 2022 / MARTY MELVILLEBoş koltuklar- Koronavirüs
Boş koltuklar- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© AFP 2022 / MARTY MELVILLE
Abone olGoogle news
Pasifik ülkesi Samoa, Kovid-19 ortaya çıktığından bu yana ilk defa salgın şeklinde seyretmesi nedeniyle yarından itibaren kapanmaya gidiyor.
Samoa'da Kovid-19 ortaya çıktığından beri ilk defa salgına işaret eden; kökeni bilinmeyen ve bulaşı riskinin fazla olduğu yerlere gittiği belirlenen bir vaka nedeniyle yarından itibaren kapanma kararı alındı.
Basına sızan hükümete ait bir rapor, Samoa’dan çıkmak üzereyken yapılan testin pozitif çıkması üzerine Kovid-19 olduğu belirlenen bir kadının, geçen cumartesi hasta hissetmesinden bu yana kilise, hastane, mağaza, kütüphane ve bir seyahat ajansına gittiğini gösterdi. Raporun ardından alınan karar kapsamında cumartesi gece yarısından itibaren tüm okullar kapatılacak, kamusal toplantılar yasaklanacak, temel ihtiyaçlara cevap verenler dışında tüm dükkanlar kapatılacak.
Samoa, daha önce bireysel vakalar nedeniyle kapanma ve karantina ilan etmiş ancak geniş çaplı salgın tespit edilmemişti.

Güney Kore’de vaka sayısı 600 binin üzerine çıktı

Öte yandan önceki gün belirlenen 621 bin 328 vaka sayısıyla en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılan Güney Kore'de dün 407 bin 17 vaka kaydedildi. Salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının önceki gün kaydedildiği ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 657 bin 609’a yükseldi. Son 24 saatte 301 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, 11 bin 782’ye yükseldi.
Güney Kore- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
KORONAVİRÜS
Güney Kore'de günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor
16 Mart, 09:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала