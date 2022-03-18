https://tr.sputniknews.com/20220318/lavrov-yaptirimlar-rusyayi-sadece-guclendiriyor-1054840457.html

Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını söyleyen Lavrov: Bu bir rekor

Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını söyleyen Lavrov: Bu bir rekor

Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun bir rekor olduğunu vurgulayan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptırımların Rusya'yı sadece... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T11:52+0300

2022-03-18T11:52+0300

2022-03-18T12:30+0300

sergey lavrov

ukrayna krizi

rt

yaptırım

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Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Lavrov, "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.Yaptırımların son turunun eşsiz nitelikte olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi Rusya'nın yaptırım sayısı bakımından şampiyon olduğunu kaydeden Lavrov, Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun Kuzey Kore ve İran'a uygulananlardan 2 kat fazla olduğunu belirtti.Lavrov'un diğer açıklamaları şöyle:

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergey lavrov, rt, yaptırım