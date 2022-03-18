Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını söyleyen Lavrov: Bu bir rekor
11:52 18.03.2022 (güncellendi: 12:30 18.03.2022)
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Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun bir rekor olduğunu vurgulayan Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptırımların Rusya'yı sadece güçlendirdiğinin altını çizdi.
Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Lavrov, "Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, ayrıca beşinci yaptırım dalgası tehdidinde bulunuyor, belki de ondan sonra bir dalga daha gelecek, fakat biz bunlara alıştık. Yaptırımların her zaman bizi sadece güçlendirdiğini söylemeliyim" dedi.
Yaptırımların son turunun eşsiz nitelikte olduğunu ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dediği gibi Rusya'nın yaptırım sayısı bakımından şampiyon olduğunu kaydeden Lavrov, Rusya'ya 5 binden fazla yaptırım uygulandığını ve bunun Kuzey Kore ve İran'a uygulananlardan 2 kat fazla olduğunu belirtti.
Lavrov'un diğer açıklamaları şöyle:
Rusya artık sadece kendisine ve geriye kalan müttefiklerine güvenebilir. Rusya'nın Batılı partnerlerine güvenebileceği yanılsamanın tamamen yok olduğunu düşünüyorum. Bu, jeopolitika bağlamında Rusya için en önemli çıkarım.
Minsk anlaşmalarını uygulamayı beceremeyen Ukrayna, B planı hazırladı. Bu planda, kaybedilen toprakların vahşice kan dökülerek, 8 yıl boyunca sivillere yapılanlar daha da tırmandırılarak ele geçirilmesi söz konusu.
Şu anda Ukrayna'da gördüğümüz şey, Batı'nın stratejik rotasının özüdür. Bu rotanın amacı Rusya'yı marjinalleştirmek, dizginlemek, Rusya'nın gelişimine son vermek ve Rusya'nın dünya siyasetinde, ekonomide, sporda, sanatta, ticarette, bilimde, eğitimdeki rolünü sıfıra indirmek. Batı, bu amaçlar için bugün eşi görülmemiş adımlar atıyor. Şu anda temel eğilimlerden biri, son zamanlarda giderek daha aleni hale gelen, ABD'nin dünyayı yeniden tek kutuplu dünya yapma arzusudur. Bence Avrupa, bağımsızlığını koruma girişimlerini yüzde 99 durdurdu. Cumhurbaşkanı Macron AB'nin stratejik özerkliğinden ve onun için mücadele edeceğinden bahsetse de, bunu başaramayacağını düşünüyorum.
'Sam Amca'dan emir almak istemeyen birçok ülke var.
'Bağımsız Batı medyası' diye bir şey söz konusu değil.
Almanya artık ABD'nin talimatlarını yerine getirmeye tamamen hazır. Kuzey Akım-2'de yaşanan durum da, Almanya'nın dünya politikasında nasıl bir yere sahip olduğunu açıkça gösteriyor. ABD, Avrupalı liderleri Avrupalılar, Avrupa'nın güvenliği ve refahı için daha iyi olacak şeyler yerine ABD'nin yararına olacak şeyleri yapmaları konusunda ikna etti.
Ukrayna topraklarına girecek olan ve silah taşıdığını düşündüğümüz tüm yüklerin meşru hedef olacağını çok net şekilde belirttik. Ukrayna topraklarından yükselen Rusya'ya yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırma amacı taşıyan bir harekat yürüttüğümüz için bu son derece anlaşılırdır.