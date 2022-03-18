https://tr.sputniknews.com/20220318/rusyadan-googlea-youtubeda-ruslara-tehditler-savrulmasina-son-verin-1054849893.html
Rusya'dan Google'a: YouTube'da Ruslara tehditler savrulmasına son verin
Rusya'dan Google'a: YouTube'da Ruslara tehditler savrulmasına son verin
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Google LLC şirketinden YouTube'da Rusya vatandaşlarına tehditler... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T14:55+0300
2022-03-18T14:55+0300
2022-03-18T14:55+0300
ukrayna krizi
rusya
google
youtube
abd
roskomnadzor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054849949_0:95:3071:1822_1920x0_80_0_0_e9a87bcd8d015cd8878d4777adc92280.jpg
"YouTube kullanıcıları, Rusya ve Belarus'un demiryolu ulaşımının devre dışı bırakılması çağrılarını içeren reklamlar yayınlıyor. YouTube yönetiminin eylemleri, terör niteliğinde olup Rus vatandaşlarının yaşamını ve sağlığını tehdit ediyor" ifadelerine yer verilen Roskomnadzor açıklamasında, bu tür çağrıların yayınlanmasının ABD'li Google şirketinin Rusya karşıtı tutumunu açıkça gösterdiği vurgulandı. Bu tür reklam kampanyalarına kesinlikle karşı olduğunu belirten Roskomnadzor, Google'dan Rusya karşıtı videoların derhal kaldırılmasını istedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/12/1054849949_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_dc96128ec513013b46fce5525b8e6dab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, google, youtube, abd, roskomnadzor
Rusya'dan Google'a: YouTube'da Ruslara tehditler savrulmasına son verin
Abone ol
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Google LLC şirketinden YouTube'da Rusya vatandaşlarına tehditler savrulmasına derhal son verilmesini talep etti.
"YouTube kullanıcıları, Rusya ve Belarus'un demiryolu ulaşımının devre dışı bırakılması çağrılarını içeren reklamlar yayınlıyor. YouTube yönetiminin eylemleri, terör niteliğinde olup Rus vatandaşlarının yaşamını ve sağlığını tehdit ediyor" ifadelerine yer verilen Roskomnadzor açıklamasında, bu tür çağrıların yayınlanmasının ABD'li Google şirketinin Rusya karşıtı tutumunu açıkça gösterdiği vurgulandı.
Bu tür reklam kampanyalarına kesinlikle karşı olduğunu belirten Roskomnadzor, Google'dan Rusya karşıtı videoların derhal kaldırılmasını istedi.