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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220318/rusyadan-googlea-youtubeda-ruslara-tehditler-savrulmasina-son-verin-1054849893.html
Rusya'dan Google'a: YouTube'da Ruslara tehditler savrulmasına son verin
Rusya'dan Google'a: YouTube'da Ruslara tehditler savrulmasına son verin
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Google LLC şirketinden YouTube'da Rusya vatandaşlarına tehditler... 18.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-18T14:55+0300
2022-03-18T14:55+0300
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"YouTube kullanıcıları, Rusya ve Belarus'un demiryolu ulaşımının devre dışı bırakılması çağrılarını içeren reklamlar yayınlıyor. YouTube yönetiminin eylemleri, terör niteliğinde olup Rus vatandaşlarının yaşamını ve sağlığını tehdit ediyor" ifadelerine yer verilen Roskomnadzor açıklamasında, bu tür çağrıların yayınlanmasının ABD'li Google şirketinin Rusya karşıtı tutumunu açıkça gösterdiği vurgulandı. Bu tür reklam kampanyalarına kesinlikle karşı olduğunu belirten Roskomnadzor, Google'dan Rusya karşıtı videoların derhal kaldırılmasını istedi.
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rusya, google, youtube, abd, roskomnadzor

Rusya'dan Google'a: YouTube'da Ruslara tehditler savrulmasına son verin

14:55 18.03.2022
© REUTERS / DADO RUVICGoogle- Rusya- YouTube
Google- Rusya- YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
© REUTERS / DADO RUVIC
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Google LLC şirketinden YouTube'da Rusya vatandaşlarına tehditler savrulmasına derhal son verilmesini talep etti.
"YouTube kullanıcıları, Rusya ve Belarus'un demiryolu ulaşımının devre dışı bırakılması çağrılarını içeren reklamlar yayınlıyor. YouTube yönetiminin eylemleri, terör niteliğinde olup Rus vatandaşlarının yaşamını ve sağlığını tehdit ediyor" ifadelerine yer verilen Roskomnadzor açıklamasında, bu tür çağrıların yayınlanmasının ABD'li Google şirketinin Rusya karşıtı tutumunu açıkça gösterdiği vurgulandı.
Bu tür reklam kampanyalarına kesinlikle karşı olduğunu belirten Roskomnadzor, Google'dan Rusya karşıtı videoların derhal kaldırılmasını istedi.
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