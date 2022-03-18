https://tr.sputniknews.com/20220318/rusyadan-googlea-youtubeda-ruslara-tehditler-savrulmasina-son-verin-1054849893.html

Rusya'dan Google'a: YouTube'da Ruslara tehditler savrulmasına son verin

Rusya'dan Google'a: YouTube'da Ruslara tehditler savrulmasına son verin

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'ndan (Roskomnadzor), Google LLC şirketinden YouTube'da Rusya vatandaşlarına tehditler... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T14:55+0300

2022-03-18T14:55+0300

2022-03-18T14:55+0300

ukrayna krizi

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google

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roskomnadzor

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"YouTube kullanıcıları, Rusya ve Belarus'un demiryolu ulaşımının devre dışı bırakılması çağrılarını içeren reklamlar yayınlıyor. YouTube yönetiminin eylemleri, terör niteliğinde olup Rus vatandaşlarının yaşamını ve sağlığını tehdit ediyor" ifadelerine yer verilen Roskomnadzor açıklamasında, bu tür çağrıların yayınlanmasının ABD'li Google şirketinin Rusya karşıtı tutumunu açıkça gösterdiği vurgulandı. Bu tür reklam kampanyalarına kesinlikle karşı olduğunu belirten Roskomnadzor, Google'dan Rusya karşıtı videoların derhal kaldırılmasını istedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, google, youtube, abd, roskomnadzor