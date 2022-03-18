https://tr.sputniknews.com/20220318/yargitaydan-terleten-yatak-karari-uretici-degil-satici-sorumlu-1054838339.html

Yargıtay'dan 'terleten yatak' kararı: 'Üretici değil, satıcı sorumlu'

Yargıtay'dan 'terleten yatak' kararı: 'Üretici değil, satıcı sorumlu'

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, terlemeye neden olduğu iddia edilen yatağın ücretinin iadesinde üretici firmanın değil, satıcının sorumlu olduğuna hükmetti... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T11:04+0300

2022-03-18T11:04+0300

2022-03-18T11:04+0300

yaşam

yatak

yargıtay

karar

ter

dava

mahkeme

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Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay kararına göre İzmir'de yaşayan bir kişi, 2019'da üretici firmanın bu ilde faaliyet gösterdiği bayisinden yatak satın aldı. Alıcı, bir süre sonra yatağın kendisini terlettiği iddiasıyla bedel iadesi için üretici firma ile satıcı bayi hakkında hakem heyetine başvuru yaptı. Karşıyaka İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, başvurunun kabulüne karar verdi.Üretici firma, bedel iadesi başvurusunun kendilerine değil bayiye yapılması gerektiğini savunarak dava açtı. Yargılama sonucu İzmir 5. Tüketici Mahkemesi, hakem heyeti kararının yasaya uygun olduğuna kanaat getirerek, davanın reddini kararlaştırdı.Bu karar üzerine Adalet Bakanlığı, açılan davanın reddedilmesinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.Yargıtay hükmü bozduTemyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kanun yararına bozma isteminin kabulüne, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkemenin hükmünün bozulmasına karar verdi.Dairenin kararında, 6502 sayılı yasanın 11'inci maddesinde ayıplı mal tesliminde tüketicinin ürünü iade ederek sözleşmeden dönme, satılan malın bedelinde indirim isteme, ürünün onarılmasını isteme, imkanı varsa satılan malın ayıpsız olanı ile değiştirilmesini isteme haklarının bulunduğu ifade edildi.Alıcının satılanı geri verme ve satış bedelinden indirim isteme haklarını kullanması halinde, bu hakların yalnızca satıcıya karşı kullanabileceğine işaret edilen kararda, verilen kararın kanuna aykırı olduğu belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220225/yargitaydan-emsal-karar-isyeri-telefonunu-izinsiz-kullanmak-tazminatsiz-kovulma-sebebi-1054227089.html

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yatak, yargıtay, karar, ter, dava, mahkeme