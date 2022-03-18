https://tr.sputniknews.com/20220318/yarismada-finale-kalan-turk-ogrencilerin-uydusu-nasanin-imkanlariyla-firlatilacak-1054843131.html

Yarışmada finale kalan Türk öğrencilerin uydusu NASA'nın imkanlarıyla fırlatılacak

Yarışmada finale kalan Türk öğrencilerin uydusu NASA'nın imkanlarıyla fırlatılacak

NASA tarafından desteklenen dünya çapındaki en prestijli model uydu yarışmasında ön elemeyi ilk 3'e girerek geçen Çankaya Üniversitesi mühendislik... 18.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-18T12:37+0300

2022-03-18T12:37+0300

2022-03-18T12:42+0300

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

türkiye

uydu

yarışma

çankaya üniversitesi

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Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS), Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile çok uluslu ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından düzenlenen yarışmada, takımlarıyla ön elemeyi geçen Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin ürettiği model uydu prototipi, NASA'nın gözetiminde 11 Haziran'da 1 kilometre yüksekliğe gönderilecek.Yarışmaya dünya genelinde 100'ün üzerinde üniversiteden başvuru yapılırken, Çankaya Üniversitesi Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Bilgisayar, Yazılım ve Makine Mühendisliği öğrencilerinden oluşan 24 kişilik ‘CanBee’ uydu takımı ön elemeyi geçen 40 ekip arasına 3. olarak girdi.Öğrencilerin çalışmasını anlatan üniversitenin rektör yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Geçim, 2019 yılında Teksas'ta düzenlenen aynı yarışmada 40 üniversite arasından 5. olduklarını anımsattı.Ön elemelerin tasarım projeleri dikkate alınarak yapıldığını belirten Prof. Dr. Geçim, "Bu yılki başarımız önceki dünya beşinciliğinden daha iyi olacak gibi görünüyor. Uydumuz, NASA'nın imkanlarıyla 1 kilometre gökyüzüne fırlatılacak. İnişte de çeşitli haberleşme üniteleri gibi ilgili yazılımlar test edilecek. Final sonucu bu testlerden sonra belirlenecek" dedi.‘Her şey bir adımla başlıyor, sonuca bir günde varmak mümkün değildir’Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulmasının önemine dikkati çeken Prof. Dr. Geçim, şunları kaydetti:‘Öğrencilerimiz zirvede kendilerini gösterebiliyor’‘CanBee’ takımının akademik danışmanı ve üniversitenin Makine Mühendisliği araştırma görevlisi Eyup Koçak da yarışmanın öğrencilere gerçekte karşılaştıkları problemleri aşarak bir uydu modellemesi yapma imkanı sağladığını aktardı.Farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin bir arada çalışma fırsatı bulduğunu anlatan Koçak, "Bu da tabii ki mezun olduktan sonra ülkemizin savunma sanayisi veya yüksek teknolojiye yönelik mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla bir hazırlık oluyor. Çünkü almış olduğumuz bu başarıyla birlikte öğrencilerimiz sadece ulusal bazda değil uluslararası arenada da kendilerine yer edinip yüksek donanımda, yüksek niteliğe sahip işler ortaya koyabiliyorlar. Öğrencilerimiz zirvede kendilerini gösterebiliyorlar" diye konuştu.‘Buradaki herkes işinden çok zevk alıyor’Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceği için mutlu olduğunu dile getiren Güven, "Çok gururluyum. Türkiye'yi mümkün olan en iyi şekilde yurt dışında temsil etmek tabii ki hepimizin görevidir. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Buradaki başarıyı ömür boyu anlatmayı planlıyorum. Makineci ve elektronikçi arkadaşlarımızla akşamlara kadar her şeyin hatasız olması için durmadan çalıştık. Buradaki herkes işinden çok zevk alıyor. O yüzden hepimiz buraya koşarak geliyoruz" ifadelerini kullandı.Model uydu yarışmasıTürkçesi ‘kutu uydu’ anlamına gelen ‘Can Satellite’in kısaltılmış hali olan ve 2004'ten bu yana düzenlenen CanSat, dünyanın en prestijli model uydu yarışması olarak görülüyor.Uzay alanında tasarım, üretim ve fırlatma faaliyetlerini içeren bir yarışma olan CanSat'ta ön elemeyi geçen 40 üniversitenin takımları, Virginia Tech Üniversitesi’nde 9-12 Haziran'da final heyecanını yaşayacak.Sadece üniversite öğrencilerine açık olan yarışmada, takımlardan akademik danışman takibinde, her yıl açıklanan görevi gerçekleştirebilecek uzay sistemlerini tasarlamaları, üretmeleri ve görevi icra etmeleri bekleniyor.

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), uydu, yarışma, çankaya üniversitesi