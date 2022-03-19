https://tr.sputniknews.com/20220319/bursa-istanbul-deniz-otobusu-seferlerinden-14u-iptal-edildi-1054866766.html

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsü seferlerinden 14'ü olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. 19.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-19T02:16+0300

2022-03-19T02:16+0300

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türkiye

istanbul

bursa

bursa deniz otobüsleri (budo)

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 08.00, 09.30, 14.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.30, 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.Aynı gerekçeyle saat 17.00 ve 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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istanbul, bursa, bursa deniz otobüsleri (budo)