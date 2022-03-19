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Donbass operasyonu | Pentagon: ABD Kuvvetleri Ukrayna'da Rusya'yla savaşmayacak
Donbass operasyonu | Pentagon: ABD Kuvvetleri Ukrayna'da Rusya'yla savaşmayacak
Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin neredeyse tamamının kontrol altında olduğunu açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Dnepropetrovsk'taki... 19.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

Donbass operasyonu | Pentagon: ABD Kuvvetleri Ukrayna'da Rusya'yla savaşmayacak

06:29 19.03.2022 (güncellendi: 06:40 19.03.2022)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin neredeyse tamamının kontrol altında olduğunu açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin Dnepropetrovsk'taki şehir hastanesinin binalarından birini mayınladığı belirtildi. ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna'da Rusya ile savaşmayacaklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamasına göre Ukrayna operasyonu nedeniyle 5 binden fazla yaptırıma maruz kalan Rusya'ya yönelik kısıtlamalar bugün de sürüyor. Bulgaristan gibi bir dizi ülke Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus diplomatların sınır dışı edilmesine ilişkin tüm dayanaksız kararlara uygun yanıtın verileceğini vurguladı.
İngiltere, Russia Today (RT) kanalının lisansını iptal etti. Kremlin bu adımı ‘Rusya karşıtı bir çılgınlık’ olarak tanımladı
Öte yandan Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin neredeyse tamamı kontrol altına alındı. Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki (JCCC) Donetsk Halk Cumhuriyeti temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin Donetsk’teki Yelenovka yerleşimine BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemlerinden 40 füze fırlattığı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, AB'ye üye olmaktaki kararlılığını bugün de dile getirirken BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı 'Ukrayna'daki gıda tedarik zinciri çökmek üzere' uyarısı yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, döviz piyasasının istikrarı için Merkez Bankası'na bir dizi yeni yetki verilmesini öngören kararnameyi imzaladı.
Bu kararın ardından Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rus ekonomisinin büyük ölçekli bir yapısal değişim aşamasına girdiği, yüksek enflasyon dönemlerinin kaçınılmaz olduğu, Merkez Bankası'nın izlediği politikanın kontrolsüz fiyat artışlarını önleyeceği belirtildi.

Öte yandan, Ukrayna'yla müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, "Ukrayna'nın tarafsız statüsü ve NATO üyeliği konusunda Kiev'le azami derecede yakınlaştık" ifadelerini kullandı.

Medinskiy, Putin ile Zelenskiy'in olası görüşmesine ilişkin, önce bir anlaşma metninin onaylanması gerektiğini söyledi.
Donbass operasyonuna dair tüm gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:47 19.03.2022
Almanya'da yasaklanan Russia Today'in iptal başvurusu reddedildi
Almanya'da, yasaklanan Russia Today Almanca'nın (RT DE) yasağın iptal edilmesi için yaptığı başvuru reddedildi.
Berlin İdare Mahkemesi, RT'nin Almanca yayın yapan kanalına getirilen yasağın ivedi olarak kaldırılması yönündeki müracaatını reddetti.
Mahkemeden yapılan açıklamada, yasağın kaldırılması için yapılan başvurunun reddedildiği ancak asıl dava hakkında henüz bir karar verilmediği ifade edildi.
Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), 2 Şubat'ta RT DE'nin ülkede gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarını yasaklamıştı.
RT Almanca ise tüm iddialara rağmen geçerli yayın lisansı bulunduğunu ve Avrupa yasalarına uygun bir şekilde yayın yapıldığını savunmuştu.
06:46 19.03.2022
Japonya meclisi, ülkedeki ABD askeri güçlerine yönelik ev sahibi ülke desteği bütçesinin artırılmasını kabul etti
Temsilciler Meclisi (Şuugiin), ev sahibi ülke destek bütçesini, önceki anlaşmaya kıyasla, 75 milyar yen artıracak anlaşmayı onayladı.
Böylelikle hükümetin, Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yıldan itibaren 5 yıllık destek bütçesi 1,05 trilyon yene (8,9 milyar dolar) yükseldi.
Japonya Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
DÜNYA
Japonya, ABD güçleri için ev sahibi ülke desteğini artırıyor
05:40
06:29 19.03.2022
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "ABD Kuvvetleri Ukrayna'da Rusya'yla savaşmayacak" dedi.
Kimsenin ABD ile Rusya arasında bir çatışmaya ihtiyacı olmadığını vurgulayan Austin, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturmayacaklarını söyledi.
Rus birliklerinin 'bir takım yanlış adımlar attığını ve lojistik ile ilgili sorunlarla karşı karşıya olduklarını' da sözlerine ekledi.
Austin, "Bu savaşa girerken düşünülen varsayımlarının çoğu doğru çıkmadı" dedi.
06:27 19.03.2022
Ukrayna lideri Zelenskiy: Toprak bütünlüğünü yeniden sağlama zamanı geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayımladığı video mesajında, bu kez devlet başkanlığı binasının önünden halka seslendi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelere değinen Zelenskiy, "Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlama zamanı geldi." dedi.
Vladimir Zelenskiy, aksi takdirde verdiği kayıplar yüzünden Rusya'nın yükselmesi için birkaç neslin bile yeterli olmayacağını savunarak, "Ukrayna için anlamlı, barış ve güvenlik müzakereleri, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan zararı azaltması için tek şans." ifadesini kullandı.
Öte yandan yüklerin ülkeye girişini kolaylaştırmak amacıyla gümrük işlemlerini basitleştirdiklerini kaydeden Zelenskiy, "Savunmamız ve halkımız için gerekli ürünler, fizik yasalarının izin verdiği kadar kolay bir şekilde Ukrayna'ya teslim edilecek. Tüm bürokrasiyi, KDV dahil tüm gümrük vergi ve ödemelerini kesinlikle kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu.
Ukrayna Savunma Bakanlığı: Azak Denizi'ne erişimi kaybettik
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Azak Denizi'ne erişimini kaybettiği ifade edildi.
06:21 19.03.2022
Operasyonda önceki gün yaşanan gelişmeler için:
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI | DHC: Ukraynalı askerler Yelenovka yerleşimine 40 Grad füzesi fırlattı
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Donetsk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2022
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