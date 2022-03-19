Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220319/topkapi-sosyal-tesislerinde-dugun-yapilan-alanin-uzerine-insa-edilen-portatif-cati--kaldiriliyor-1054869347.html
Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düğün yapılan alanın üzerine inşa edilen portatif çatı kaldırılıyor
Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düğün yapılan alanın üzerine inşa edilen portatif çatı kaldırılıyor
Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düğün yapılan alanın üzerine 2016’da inşa edilen portatif çatı 6 yıl sonra kaldırılıyor. 19.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-19T09:22+0300
2022-03-19T09:22+0300
türkiye
topkapı sarayı
düğün
tesis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102743/95/1027439500_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_84cf7e13649cb67c6032909f102ed4d2.jpg
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İstanbul’un Fatih bölgesindeki tarihi surlara monte edilen ve yapıldığı günden bu yana tartışmalara yol açan portatif çatı kaldırılıyor. 2016 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ‘nitelikli portatif örtü’ izni vermesi üzerine Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düğün alanı olarak kullanılan bölgenin üzerine dışarıdan da görülebilen açılır kapanır çatı yapılmıştı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde inşa edilen çatıyla ilgili CİMER’e çok sayıda şikâyet gitmişti.Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, “Bu surlarda uygulanacak her proje surların kimliği göz önüne alınarak uygulanmalıdır. Bu tarihi doku düğün ve benzeri etkinlikler için bir ‘konsept’ malzemesi olarak pazarlanmaktadır” açıklamasıyla portatif çatıya karşı çıkmıştı.Hürriyet'in haberine göre, şimdiye kadar yüzlerce düğüne ev sahipliği yapan alanın bir bölümü 2020 yılında kapatılarak kütüphaneye dönüştürüldü.Gecekondu kanunu kapsamındaSon olarak yapılan bir başvuruya, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün imzasıyla “Mülkiyetinin Başkanlığımıza ait olan tarihi surlar üzerindeki kaçak inşaatın 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesine istinaden yıkılması ve neticesinden başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim” yanıtı verildi. Bilgi aldığımız Topkapı Sosyal Tesisleri yetkilisi artık bu bölgede düğün yapılmadığını, düğünleri tesisin farklı bir bölgesinde yaptıklarını çatının yakın zaman içerisinde kaldırılacağını belirtti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102743/95/1027439500_170:0:1194:768_1920x0_80_0_0_c50d08690bd87abb39f100e1dc6fddea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
topkapı sarayı, düğün, tesis

Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düğün yapılan alanın üzerine inşa edilen portatif çatı kaldırılıyor

09:22 19.03.2022
© Fotoğraf : TwitterFatih Belediyesi'nin tarihi surlara yaptığı açılıp kapanabilen çatı
Fatih Belediyesi'nin tarihi surlara yaptığı açılıp kapanabilen çatı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olGoogle news
Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düğün yapılan alanın üzerine 2016’da inşa edilen portatif çatı 6 yıl sonra kaldırılıyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İstanbul’un Fatih bölgesindeki tarihi surlara monte edilen ve yapıldığı günden bu yana tartışmalara yol açan portatif çatı kaldırılıyor. 2016 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ‘nitelikli portatif örtü’ izni vermesi üzerine Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düğün alanı olarak kullanılan bölgenin üzerine dışarıdan da görülebilen açılır kapanır çatı yapılmıştı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde inşa edilen çatıyla ilgili CİMER’e çok sayıda şikâyet gitmişti.
Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, “Bu surlarda uygulanacak her proje surların kimliği göz önüne alınarak uygulanmalıdır. Bu tarihi doku düğün ve benzeri etkinlikler için bir ‘konsept’ malzemesi olarak pazarlanmaktadır” açıklamasıyla portatif çatıya karşı çıkmıştı.
Hürriyet'in haberine göre, şimdiye kadar yüzlerce düğüne ev sahipliği yapan alanın bir bölümü 2020 yılında kapatılarak kütüphaneye dönüştürüldü.

Gecekondu kanunu kapsamında

Son olarak yapılan bir başvuruya, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün imzasıyla “Mülkiyetinin Başkanlığımıza ait olan tarihi surlar üzerindeki kaçak inşaatın 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesine istinaden yıkılması ve neticesinden başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim” yanıtı verildi. Bilgi aldığımız Topkapı Sosyal Tesisleri yetkilisi artık bu bölgede düğün yapılmadığını, düğünleri tesisin farklı bir bölgesinde yaptıklarını çatının yakın zaman içerisinde kaldırılacağını belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала