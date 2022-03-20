https://tr.sputniknews.com/20220320/bozdagdan-gulenin-iadesine-iliskin-aciklama-vermeyeceklerini-ifade-eden-bir-yaklasim-goruyoruz-1054884650.html

Bozdağ'dan Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Vermeyeceklerini ifade eden bir yaklaşım görüyoruz

Bozdağ'dan Gülen'in iadesine ilişkin açıklama: Vermeyeceklerini ifade eden bir yaklaşım görüyoruz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin şartların tamamen oluşmasına rağmen Washington makamlarının harekete... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T00:42+0300

2022-03-20T00:42+0300

2022-03-20T00:42+0300

türkiye

adalet bakanlığı

bekir bozdağ

fethullah gülen

abd

iade

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili ABD ve Türkiye arasındaki adli sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Adalet Bakanlığı görevini üstlendiği daha önceki dönemlerde, bu konuda iki defa ABD'li mevkidaşıyla görüştüğünü söyleyen Bozdağ, şöyle devam etti:'Bu iade olursa Türkiye-ABD ilişkileri ayrı bir ivme kazanabilir'"ABD, Fethullahçı Terör Örgütü'nü himaye ediyor. Çok açık bir şekilde biz bunu görüyoruz" diyen Bozdağ, "Onların bize ileri sürdükleri şartlara baktığımızda adeta vermeyeceklerini ifade eden bir yaklaşım görüyoruz. Türkiye olarak biz Fethullahçı Terör Örgütü'nün kurucusu, yöneticisi, terörist başı Fethullah Gülen'i ısrarlı bir şekilde istemeye devam edeceğiz çünkü bu Türkiye'nin hakkıdır. ABD-Türkiye ilişkilerini de olumsuz etkilemektedir. Eğer bu iade olursa Türkiye-ABD ilişkileri ayrı bir ivme kazanabilir" ifadelerini kullandı.Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde ve önceki süreçlerde de iade talebinin gündeme getirildiğini anımsatan Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden döneminde de taleplerin tekrarlandığını bildirdi.Bakan Bozdağ, Gülen'in iadesinin bundan sonra da dile getirilmeye devam edileceğini ve sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

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adalet bakanlığı, bekir bozdağ, fethullah gülen, abd, iade