https://tr.sputniknews.com/20220320/gocekte-orman-yangini-1054894911.html
Göcek'te orman yangını
Göcek'te orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek'te, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T14:53+0300
2022-03-20T14:53+0300
2022-03-20T14:56+0300
orman yangını
türkiye
göcek
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Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Bunun üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürme çalışmalarının karadan sürdürüldüğü belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220316/fethiye-gocek-koylarina-koruma-1054772639.html
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orman yangını, göcek
Göcek'te orman yangını
14:53 20.03.2022 (güncellendi: 14:56 20.03.2022) Abone ol
Muğla'nın Fethiye ilçesinin turistik mahallesi Göcek'te, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere karadan müdahale ediliyor.
Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde, kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürme çalışmalarının karadan sürdürüldüğü belirtildi.