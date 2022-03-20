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Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor
Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, mali aflarla uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirildiğini ve kara para aklandığını söyledi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
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kemal kılıçdaroğlu
politika
uyuşturucu baronu
ak parti
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"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez?" sözleri gündem olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisten gelen açıklama üzerine yeni bir açıklamada bulundu.Narkotik'in, cezaevlerinde 100 binin üzerinde tutuklu olduğu yanıtı üzerinden Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu "Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP. Uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirilmesini aflarla sağlayıp kara parayı aklıyorlar" dedi.'Beni şaşırtan şu oldu...'"Uyuşturucu baronları, siyasetçiyi satın alıyor" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20220316/egmden-kilicdaroglunun-uyusturucu-baronlari-aciklamasina-yanit-1054754646.html
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kemal kılıçdaroğlu, uyuşturucu baronu, ak parti

Kılıçdaroğlu: Uyuşturucu baronları siyasetçi satın alıyor

11:34 20.03.2022 (güncellendi: 11:38 20.03.2022)
© İHAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© İHA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, mali aflarla uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirildiğini ve kara para aklandığını söyledi.
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hapishanelerinde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yoktur ama garibanlar orada var. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez?" sözleri gündem olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisten gelen açıklama üzerine yeni bir açıklamada bulundu.
Narkotik'in, cezaevlerinde 100 binin üzerinde tutuklu olduğu yanıtı üzerinden Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu "Türkiye'yi uyuşturucu cenneti yaptılar. Bunu yapan da AKP. Uyuşturucu baronlarının paralarının Türkiye'ye getirilmesini aflarla sağlayıp kara parayı aklıyorlar" dedi.

'Beni şaşırtan şu oldu...'

"Uyuşturucu baronları, siyasetçiyi satın alıyor" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şu açıklamada bulundu:
"Beni şaşırtan şu oldu: ‘Cezaevinde uyuşturucu baronu var mı?' diye sorduğumda polisler üzerinden bir tartışma açıldığı ve ‘Bu konuda Kılıçdaroğlu niye konuştu' bilgisi bana geldi. Uyuşturucu satıcılarını, baronunu yakalayan da polistir. Polis olağanüstü çaba gösteriyor. Ama tutuklamayan, serbest bırakan yargı. ‘Hapishanede bir tane uyuşturucu baronu var mı?' dedim şimdi de ilave de yapıyorum: ‘Baronlar, siyasetçiyi satın alıyor'. Uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti'yi kim bıraktırdı? Polis, yakalamış, teslim etmiş. Zindaşti'yi polis bırakmadı. Onu bırakan yargı. Onun serbest bırakılması için araya giren siyasetçi kim? Bu da biliniyordu. Baronların kara parasını Türkiye'ye getirmek için AKP af çıkarıyor. polis, siyasi baskı olmadığı sürece daha da iyi görev yapacak. Polisleri rahat bıraksınlar uyuşturucu baronu kalmaz."
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
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EGM'den Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu baronları' yanıtı: Aynı iftirayı duyunca üzüldük
16 Mart, 06:46
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