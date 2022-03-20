Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220320/kuzey-kore-yine-fuze-firlatti-iddiasi-1054886864.html
Güney Kore: Kuzey Kore çok namlulu roketatar denemesi yaptı
Güney Kore: Kuzey Kore çok namlulu roketatar denemesi yaptı
Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e kısa menzilli çok namlulu roketatar ateşlediği iddia edildi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T08:13+0300
2022-03-20T08:40+0300
kuzey kore
güney kore
çok namlulu roketatar
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054887199_0:66:3089:1804_1920x0_80_0_0_4491a699ccfedee8f2370c1b6a318c33.jpg
ABD ile Donald Trump başkanlığında yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması, görevdeki başkan Joe Biden ile de ilişkilerin yine kopması sonucu yaptırımların en azından hafifletilmesi isteğini yerine getiremeyen Kuzey Kore silah denemelerini sürdürüyor. Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin kısa menzilli çoklu ateşleyiciye sahip roketatar denemesi yaptığı bilgisi paylaşıldı. Güney'in gözlemlerine göre Kuzey Kore ordusu Güney Pyongyan bölgesindeki bilinmeyen bir noktadan batı kıyısına doğru yerel saatle 07.20'de başlayarak 1 saat boyunca 4 atış yaptı. Durum üzerine Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/kuzey-kore-tanimlanamayan-bir-fuze-atesledi-firlatma-basarisiz-oldu-1054753702.html
kuzey kore
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/14/1054887199_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_fdf0f38bd10bfcc30d83dab5328a2669.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore, güney kore, çok namlulu roketatar

Güney Kore: Kuzey Kore çok namlulu roketatar denemesi yaptı

08:13 20.03.2022 (güncellendi: 08:40 20.03.2022)
© REUTERS / KCNAKuzey Kore lideri Kim Jong-un
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / KCNA
Abone olGoogle news
Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e kısa menzilli çok namlulu roketatar ateşlediği iddia edildi.
ABD ile Donald Trump başkanlığında yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması, görevdeki başkan Joe Biden ile de ilişkilerin yine kopması sonucu yaptırımların en azından hafifletilmesi isteğini yerine getiremeyen Kuzey Kore silah denemelerini sürdürüyor.
Kuzey Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
DÜNYA
Kuzey Kore 'tanımlanamayan bir füze' ateşledi: Fırlatma başarısız oldu
16 Mart, 04:31
Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin kısa menzilli çoklu ateşleyiciye sahip roketatar denemesi yaptığı bilgisi paylaşıldı. Güney'in gözlemlerine göre Kuzey Kore ordusu Güney Pyongyan bölgesindeki bilinmeyen bir noktadan batı kıyısına doğru yerel saatle 07.20'de başlayarak 1 saat boyunca 4 atış yaptı. Durum üzerine Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала