https://tr.sputniknews.com/20220320/kuzey-kore-yine-fuze-firlatti-iddiasi-1054886864.html
Güney Kore: Kuzey Kore çok namlulu roketatar denemesi yaptı
Güney Kore: Kuzey Kore çok namlulu roketatar denemesi yaptı
Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e kısa menzilli çok namlulu roketatar ateşlediği iddia edildi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T08:13+0300
2022-03-20T08:13+0300
2022-03-20T08:40+0300
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güney kore
çok namlulu roketatar
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ABD ile Donald Trump başkanlığında yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması, görevdeki başkan Joe Biden ile de ilişkilerin yine kopması sonucu yaptırımların en azından hafifletilmesi isteğini yerine getiremeyen Kuzey Kore silah denemelerini sürdürüyor. Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin kısa menzilli çoklu ateşleyiciye sahip roketatar denemesi yaptığı bilgisi paylaşıldı. Güney'in gözlemlerine göre Kuzey Kore ordusu Güney Pyongyan bölgesindeki bilinmeyen bir noktadan batı kıyısına doğru yerel saatle 07.20'de başlayarak 1 saat boyunca 4 atış yaptı. Durum üzerine Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı.
https://tr.sputniknews.com/20220316/kuzey-kore-tanimlanamayan-bir-fuze-atesledi-firlatma-basarisiz-oldu-1054753702.html
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kuzey kore, güney kore, çok namlulu roketatar
Güney Kore: Kuzey Kore çok namlulu roketatar denemesi yaptı
08:13 20.03.2022 (güncellendi: 08:40 20.03.2022) Abone ol
Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e kısa menzilli çok namlulu roketatar ateşlediği iddia edildi.
ABD ile Donald Trump başkanlığında yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması, görevdeki başkan Joe Biden ile de ilişkilerin yine kopması sonucu yaptırımların en azından hafifletilmesi isteğini yerine getiremeyen Kuzey Kore silah denemelerini sürdürüyor.
Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin kısa menzilli çoklu ateşleyiciye sahip roketatar denemesi yaptığı bilgisi paylaşıldı. Güney'in gözlemlerine göre Kuzey Kore ordusu Güney Pyongyan bölgesindeki bilinmeyen bir noktadan batı kıyısına doğru yerel saatle 07.20'de başlayarak 1 saat boyunca 4 atış yaptı. Durum üzerine Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı.