https://tr.sputniknews.com/20220320/kuzey-kore-yine-fuze-firlatti-iddiasi-1054886864.html

Güney Kore: Kuzey Kore çok namlulu roketatar denemesi yaptı

Güney Kore: Kuzey Kore çok namlulu roketatar denemesi yaptı

Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e kısa menzilli çok namlulu roketatar ateşlediği iddia edildi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T08:13+0300

2022-03-20T08:13+0300

2022-03-20T08:40+0300

kuzey kore

güney kore

çok namlulu roketatar

dünya

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ABD ile Donald Trump başkanlığında yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kalması, görevdeki başkan Joe Biden ile de ilişkilerin yine kopması sonucu yaptırımların en azından hafifletilmesi isteğini yerine getiremeyen Kuzey Kore silah denemelerini sürdürüyor. Güney Kore'den yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin kısa menzilli çoklu ateşleyiciye sahip roketatar denemesi yaptığı bilgisi paylaşıldı. Güney'in gözlemlerine göre Kuzey Kore ordusu Güney Pyongyan bölgesindeki bilinmeyen bir noktadan batı kıyısına doğru yerel saatle 07.20'de başlayarak 1 saat boyunca 4 atış yaptı. Durum üzerine Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi acil toplandı.

https://tr.sputniknews.com/20220316/kuzey-kore-tanimlanamayan-bir-fuze-atesledi-firlatma-basarisiz-oldu-1054753702.html

kuzey kore

güney kore

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kuzey kore, güney kore, çok namlulu roketatar