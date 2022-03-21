https://tr.sputniknews.com/20220321/ali-akman-hollanda-futbol-tarihine-gecti-1054915155.html

Ali Akman, Hollanda futbol tarihine geçti

Ali Akman, Hollanda futbol tarihine geçti

Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de büyük çıkış yakalayan Ali Akman performansıyla adından söz ettiriyor. Hollanda basını genç futbolcu için övgüler yağdırırken... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T13:51+0300

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spor

nijmegen

futbol

gol

hollanda

eredivisie

tarih

ali akman

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Nec Nijmegen'de başarılı bir kiralık dönem geçiren Ali Akman, Hollanda basınına konuştu.19 yaşında 6. golüne ulaşan Ali Akman, Hollanda Eredivisie tarihinde 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti."Sezon sonunda Frankfurt'a geri döneceğim" diyen Ali Akman, "Umarım Frankfurt'ta kalabilirim. Yazın ne olacağını göreceğim. NEC'e tekrar kiralanmayı konuşmak için henüz erken. Burada harika vakit geçiriyorum. Mutluyum. Kariyerim için çok doğru bir seçim yapmışım. Burada çok fazla tecrübe elde ettim" dedi.'Avrupa'da yalnız olmak kolay değil'Ali Akman, "Avrupa'da yalnız başına olmak kolay değil. Henüz 19 yaşımdayım ve bu benim Avrupa'daki ilk sezonum. Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve teknik heyet ile iyi vakit geçiriyorum. NEC Nijmegen'e geldiğim için minnettarım" ifadelerini kullandı.NEC ile sezonu iyi bir yerde bitirmek istediğini söyleyen Ali Akman, "Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Önümüzde çok az lig maçı kaldı. Tüm takım Avrupa bileti için mücadele ediyor. Kolay olmayacak ama sonuna kadar savaşacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.Ali Akman, Hollanda günlerine ödülle başlamıştı. Genç oyuncu, performansıyla Ağustos ayında en iyi genç futbolcuya verilen Johan Cruyff Yetenek Ödülü kazanmıştı.

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nijmegen, futbol, gol, hollanda, eredivisie, tarih, ali akman