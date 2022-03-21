https://tr.sputniknews.com/20220321/rusya-ekoloji-operatoru-turkiye-atik-yonetimi-projelerinde-avrupali-tedarikcilerin-yerini-alabilir-1054922379.html
Rusya Ekoloji Operatörü: Türkiye, atık yönetimi projelerinde Avrupalı tedarikçilerin yerini alabilir
Rusya Ekoloji Operatörü: Türkiye, atık yönetimi projelerinde Avrupalı tedarikçilerin yerini alabilir
Rusya Ekoloji Operatörü (REO) Başkanı Denis Butsayev, Türk üreticilerin ve Asya ülkelerindeki işletmelerin Rusya’nın atık yönetimi projelerinde Avrupalı... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T16:28+0300
2022-03-21T16:28+0300
2022-03-21T16:28+0300
ukrayna krizi
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atık
rusya ekoloji operatörü (reo)
uluslararası çevre teknolojileri ve yenilikler fuarı wasma
denis butsayev
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Uluslararası Çevre Teknolojileri ve Yenilikler Fuarı WASMA’ya katılan Butsayev yaptırımlar uygulanmaya başladıktan sonra atık işleme alanındaki konjonktürün gelişme için elverişli hale geldiğini kaydetti: “Atık işleme yönünde ithalat bağımlılığımız daha fazla. Fakat neyse ki analogları üretenler arasındaki teknolojik dağılmanın da daha geniş olduğunu görüyoruz, orada tekelleşmiş bir pazar yok. Asyalı üreticilerin piyasa gereksinimlerine uyum sağlama konusunda oldukça aktif ve en önemlisi son derece hızlı olduğunu görüyoruz, bizdeki pazar ile oldukça büyük. Aynı Türk üreticiler, malum olaylardan önce başlatılan teknolojik projeleri tamamlama imkanı konusunda da bize yardımcı olmaya hazır.” Butsayev, atık ayırmada sadece birkaç somut ekipmanın ikame edilmesi gerektiğini ve bu çalışmanın yılsonuna kadar tamamlanabileceğini ifade etti. Bu alanda Rus ekipmanın mevcut yüzde 80'lik payı, Rusya'yı ithalattan bağımsız olarak kabul edilmesini sağlıyor.
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rusya, ukrayna, türkiye, atık, rusya ekoloji operatörü (reo), uluslararası çevre teknolojileri ve yenilikler fuarı wasma, denis butsayev
Rusya Ekoloji Operatörü: Türkiye, atık yönetimi projelerinde Avrupalı tedarikçilerin yerini alabilir
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Rusya Ekoloji Operatörü (REO) Başkanı Denis Butsayev, Türk üreticilerin ve Asya ülkelerindeki işletmelerin Rusya’nın atık yönetimi projelerinde Avrupalı tedarikçilerin yerini alabileceklerini belirtti.
Uluslararası Çevre Teknolojileri ve Yenilikler Fuarı WASMA’ya katılan Butsayev yaptırımlar uygulanmaya başladıktan sonra atık işleme alanındaki konjonktürün gelişme için elverişli hale geldiğini kaydetti: “Atık işleme yönünde ithalat bağımlılığımız daha fazla. Fakat neyse ki analogları üretenler arasındaki teknolojik dağılmanın da daha geniş olduğunu görüyoruz, orada tekelleşmiş bir pazar yok. Asyalı üreticilerin piyasa gereksinimlerine uyum sağlama konusunda oldukça aktif ve en önemlisi son derece hızlı olduğunu görüyoruz, bizdeki pazar ile oldukça büyük. Aynı Türk üreticiler, malum olaylardan önce başlatılan teknolojik projeleri tamamlama imkanı konusunda da bize yardımcı olmaya hazır.”
Butsayev, atık ayırmada sadece birkaç somut ekipmanın ikame edilmesi gerektiğini ve bu çalışmanın yılsonuna kadar tamamlanabileceğini ifade etti.
Bu alanda Rus ekipmanın mevcut yüzde 80'lik payı, Rusya'yı ithalattan bağımsız olarak kabul edilmesini sağlıyor.