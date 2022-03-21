https://tr.sputniknews.com/20220321/yonetmen-spielberg-netflixe-tesekkur-etti-squid-game-tum-matematigi-degistirdi-1054913149.html

Yönetmen Spielberg, Netflix'e teşekkür etti: Squid Game tüm matematiği değiştirdi

Yönetmen Spielberg, Netflix'e teşekkür etti: Squid Game tüm matematiği değiştirdi

Denizin Dişleri (Jaws), E.T., Schindler'in Listesi (Schindler's List) gibi filmlerin yönetmeni Steven Spielberg, Güney Kore yapımı Squid Game dizisi üzerinden... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T13:25+0300

2022-03-21T13:25+0300

2022-03-21T13:25+0300

squid game

yaşam

steven spielberg

netflix

hollywood

güney kore

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054913124_0:9:3070:1736_1920x0_80_0_0_ecab2058a6ad9558e2724326701e4bf1.jpg

Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in deyim yerindeyse oyunun kurallarını değiştiren yapımı 'Squid Game' dili Korece olmasına rağmen Batı'daki ödül törenlerinde ilklere imza atıyor. Ünlü ABD'li yönetmen Steven Spielberg de dizinin sektörde yarattığı dönüşüme değindi. Cumartesi günü Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America Awards) adayları için düzenlenen bir panelde konuşan Spielberg, "Squid Game geldi ve hepimiz için tüm matematiği değiştirdi" mesajı verip dinleyiciler arasındaki Netflix CEO'su'nu işaret etti ve "Teşekkürler Ted" dedi. Netflix'i herkesin ekranlardan çok iyi tanıdığı yıldızların yanı sıra bilinmeyen yeni isimlere de şans verdiği için kutlayan Spielberg, "Bir zamanlar seyirciyi sinemalara yerli yıldızlar çekerdi. Şimdi de ilginçtir ki tanınmayan kişiler mini dizilerde, filmlerde başrollerde yer alabiliyor" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220107/squid-game-oyuncusu-hoyeon-jung-vogue-dergisine-tek-basina-kapak-olan-ilk-koreli-yildiz-oldu-1052504154.html

hollywood

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

squid game, steven spielberg, netflix, hollywood, güney kore