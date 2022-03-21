https://tr.sputniknews.com/20220321/yonetmen-spielberg-netflixe-tesekkur-etti-squid-game-tum-matematigi-degistirdi-1054913149.html
Yönetmen Spielberg, Netflix'e teşekkür etti: Squid Game tüm matematiği değiştirdi
Yönetmen Spielberg, Netflix'e teşekkür etti: Squid Game tüm matematiği değiştirdi
Denizin Dişleri (Jaws), E.T., Schindler'in Listesi (Schindler's List) gibi filmlerin yönetmeni Steven Spielberg, Güney Kore yapımı Squid Game dizisi üzerinden... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T13:25+0300
2022-03-21T13:25+0300
2022-03-21T13:25+0300
squid game
yaşam
steven spielberg
netflix
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Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in deyim yerindeyse oyunun kurallarını değiştiren yapımı 'Squid Game' dili Korece olmasına rağmen Batı'daki ödül törenlerinde ilklere imza atıyor. Ünlü ABD'li yönetmen Steven Spielberg de dizinin sektörde yarattığı dönüşüme değindi. Cumartesi günü Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America Awards) adayları için düzenlenen bir panelde konuşan Spielberg, "Squid Game geldi ve hepimiz için tüm matematiği değiştirdi" mesajı verip dinleyiciler arasındaki Netflix CEO'su'nu işaret etti ve "Teşekkürler Ted" dedi. Netflix'i herkesin ekranlardan çok iyi tanıdığı yıldızların yanı sıra bilinmeyen yeni isimlere de şans verdiği için kutlayan Spielberg, "Bir zamanlar seyirciyi sinemalara yerli yıldızlar çekerdi. Şimdi de ilginçtir ki tanınmayan kişiler mini dizilerde, filmlerde başrollerde yer alabiliyor" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/squid-game-oyuncusu-hoyeon-jung-vogue-dergisine-tek-basina-kapak-olan-ilk-koreli-yildiz-oldu-1052504154.html
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squid game, steven spielberg, netflix, hollywood, güney kore
Yönetmen Spielberg, Netflix'e teşekkür etti: Squid Game tüm matematiği değiştirdi
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Denizin Dişleri (Jaws), E.T., Schindler'in Listesi (Schindler's List) gibi filmlerin yönetmeni Steven Spielberg, Güney Kore yapımı Squid Game dizisi üzerinden ortaya çıkmaya başlayan oyuncu çeşitliliğine dikkat çekti.
Çevrimiçi dizi- film izleme platformu Netflix'in deyim yerindeyse oyunun kurallarını değiştiren yapımı 'Squid Game' dili Korece olmasına rağmen Batı'daki ödül törenlerinde ilklere imza atıyor. Ünlü ABD'li yönetmen Steven Spielberg de dizinin sektörde yarattığı dönüşüme değindi.
Cumartesi günü Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America Awards) adayları için düzenlenen bir panelde konuşan Spielberg, "Squid Game geldi ve hepimiz için tüm matematiği değiştirdi" mesajı verip dinleyiciler arasındaki Netflix CEO'su'nu işaret etti ve "Teşekkürler Ted" dedi.
Netflix'i herkesin ekranlardan çok iyi tanıdığı yıldızların yanı sıra bilinmeyen yeni isimlere de şans verdiği için kutlayan Spielberg, "Bir zamanlar seyirciyi sinemalara yerli yıldızlar çekerdi. Şimdi de ilginçtir ki tanınmayan kişiler mini dizilerde, filmlerde başrollerde yer alabiliyor" ifadelerini kullandı.