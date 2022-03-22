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Almanya’da evden çalışma ve maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya’da evden çalışma ve maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle evden çalışma zorunluluğu ve bazı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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2022-03-22T11:21+0300
koronavirüs
almanya
kovid-19
salgın
salgın hastalık
pandemi
kısıtlama
iptal
iptal kararı
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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan bazı tedbirler gevşetiliyor.Yeni Enfeksiyondan Koruma Yasası’na göre, bugünden itibaren evden çalışma zorunluluğu kaldırılarak, karar işveren ve çalışana bırakılacak. Hastane, bakımevi, huzurevi ve toplu taşıma araçları dışında da maske takmak artık zorunlu olmayacak.Riskli grupların bulunduğu hastane, okul, kreş, huzurevi gibi yerlerde test mecburiyeti devam ederken, bunun dışındaki yerlerde test istenmeyecek.2 Ni̇san'a kadar geçi̇ş süresi̇ uygulanacakGevşetilen önlemlerin uygulanmasında eyaletlerdeki duruma göre hareket edilecek ve 2 Nisan’a kadar bir geçiş süresi olacak.Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) Kovid-19 salgınına dair yapılan son açıklamaya göre, ülkede 92 bin 314 vaka tespit edildi ve 13 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelindeki insidans değeri ise bin 714 olarak açıklandı.
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almanya, kovid-19, salgın, salgın hastalık, pandemi, kısıtlama, iptal, iptal kararı

Almanya’da evden çalışma ve maske takma zorunluluğu kaldırıldı

11:21 22.03.2022
© REUTERS / Michaela RehleAlmanya - koronavirüs
Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / Michaela Rehle
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Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle evden çalışma zorunluluğu ve bazı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan bazı tedbirler gevşetiliyor.
Yeni Enfeksiyondan Koruma Yasası’na göre, bugünden itibaren evden çalışma zorunluluğu kaldırılarak, karar işveren ve çalışana bırakılacak. Hastane, bakımevi, huzurevi ve toplu taşıma araçları dışında da maske takmak artık zorunlu olmayacak.
Riskli grupların bulunduğu hastane, okul, kreş, huzurevi gibi yerlerde test mecburiyeti devam ederken, bunun dışındaki yerlerde test istenmeyecek.

2 Ni̇san'a kadar geçi̇ş süresi̇ uygulanacak

Gevşetilen önlemlerin uygulanmasında eyaletlerdeki duruma göre hareket edilecek ve 2 Nisan’a kadar bir geçiş süresi olacak.
Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) Kovid-19 salgınına dair yapılan son açıklamaya göre, ülkede 92 bin 314 vaka tespit edildi ve 13 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelindeki insidans değeri ise bin 714 olarak açıklandı.
Almanya'da Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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