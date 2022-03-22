https://tr.sputniknews.com/20220322/almanyada-evden-calisma-ve-maske-takma-zorunlulugu-kaldirildi-1054942553.html

Almanya’da evden çalışma ve maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Almanya’da evden çalışma ve maske takma zorunluluğu kaldırıldı

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle evden çalışma zorunluluğu ve bazı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T11:21+0300

2022-03-22T11:21+0300

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koronavirüs

almanya

kovid-19

salgın

salgın hastalık

pandemi

kısıtlama

iptal

iptal kararı

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Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan bazı tedbirler gevşetiliyor.Yeni Enfeksiyondan Koruma Yasası’na göre, bugünden itibaren evden çalışma zorunluluğu kaldırılarak, karar işveren ve çalışana bırakılacak. Hastane, bakımevi, huzurevi ve toplu taşıma araçları dışında da maske takmak artık zorunlu olmayacak.Riskli grupların bulunduğu hastane, okul, kreş, huzurevi gibi yerlerde test mecburiyeti devam ederken, bunun dışındaki yerlerde test istenmeyecek.2 Ni̇san'a kadar geçi̇ş süresi̇ uygulanacakGevşetilen önlemlerin uygulanmasında eyaletlerdeki duruma göre hareket edilecek ve 2 Nisan’a kadar bir geçiş süresi olacak.Robert Koch Enstitüsü’nden (RKI) Kovid-19 salgınına dair yapılan son açıklamaya göre, ülkede 92 bin 314 vaka tespit edildi ve 13 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelindeki insidans değeri ise bin 714 olarak açıklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220215/almanya-mart-ayinda-koronavirus-kisitlamalarini-kaldirmaya-hazirlaniyor-1053842279.html

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almanya, kovid-19, salgın, salgın hastalık, pandemi, kısıtlama, iptal, iptal kararı