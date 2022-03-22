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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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politika
türkiye
hollanda
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
mark rutte
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladıİkili daha sonra baş başa görüşmeye geçti.Heyetler arası görüşmelerin de gerçekleşmesinin ardından Erdoğan ve Rutte ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte onuruna resmi akşam yemeği verecek.Rutte Anıtkabir'i ziyaret ettiResmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rutte, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rutte, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.Rutte, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Rutte, deftere şunları yazdı:
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türkiye, hollanda, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, mark rutte

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı

16:33 22.03.2022 (güncellendi: 16:52 22.03.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı
İkili daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Heyetler arası görüşmelerin de gerçekleşmesinin ardından Erdoğan ve Rutte ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u resmi törenle karşıladı
14 Mart, 16:15

Rutte Anıtkabir'i ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rutte, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rutte, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Rutte, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Rutte, deftere şunları yazdı:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını onurlandırmak için yeni bir fırsatla Anıtkabir'e geri geldiğim için ayrıcalıklı hissediyorum. Hollanda, yüzyıllardır milletlerimizi birleştiren tarihi bağlara büyük değer veriyor ve halklarımız arasındaki dostluğu sürdürmeye kararlı."
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