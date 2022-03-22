https://tr.sputniknews.com/20220322/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-mark-rutteyi-resmi-torenle-karsiladi-1054954703.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T16:33+0300

2022-03-22T16:33+0300

2022-03-22T16:52+0300

politika

türkiye

hollanda

cumhurbaşkanı

recep tayyip erdoğan

mark rutte

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054954496_100:0:1917:1022_1920x0_80_0_0_a8d6f1b22bef3fcf6deb0a9a7c66ed05.png

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladıİkili daha sonra baş başa görüşmeye geçti.Heyetler arası görüşmelerin de gerçekleşmesinin ardından Erdoğan ve Rutte ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte onuruna resmi akşam yemeği verecek.Rutte Anıtkabir'i ziyaret ettiResmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rutte, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rutte, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.Rutte, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Rutte, deftere şunları yazdı:

https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholzu-resmi-torenle-karsiliyor-1054706741.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, hollanda, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, mark rutte