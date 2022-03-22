https://tr.sputniknews.com/20220322/cumhurbaskani-erdogan-hollanda-basbakani-mark-rutteyi-resmi-torenle-karsiladi-1054954703.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T16:33+0300
2022-03-22T16:33+0300
2022-03-22T16:52+0300
politika
türkiye
hollanda
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
mark rutte
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladıİkili daha sonra baş başa görüşmeye geçti.Heyetler arası görüşmelerin de gerçekleşmesinin ardından Erdoğan ve Rutte ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte onuruna resmi akşam yemeği verecek.Rutte Anıtkabir'i ziyaret ettiResmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rutte, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rutte, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.Rutte, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Rutte, deftere şunları yazdı:
https://tr.sputniknews.com/20220314/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholzu-resmi-torenle-karsiliyor-1054706741.html
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türkiye, hollanda, cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, mark rutte
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı
16:33 22.03.2022 (güncellendi: 16:52 22.03.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşıladı
İkili daha sonra baş başa görüşmeye geçti.
Heyetler arası görüşmelerin de gerçekleşmesinin ardından Erdoğan ve Rutte ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Rutte Anıtkabir'i ziyaret etti
Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rutte, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rutte, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.
Rutte, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Rutte, deftere şunları yazdı:
"Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını onurlandırmak için yeni bir fırsatla Anıtkabir'e geri geldiğim için ayrıcalıklı hissediyorum. Hollanda, yüzyıllardır milletlerimizi birleştiren tarihi bağlara büyük değer veriyor ve halklarımız arasındaki dostluğu sürdürmeye kararlı."