Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220322/daha-fazla-oldurun-arakanli-muslumanlara-nefret-soylemine-izin-veren-facebook-yine-sinifta-kaldi-1054941234.html
'Daha fazla öldürün': Arakanlı Müslümanlara nefret söylemine izin veren Facebook yine sınıfta kaldı
'Daha fazla öldürün': Arakanlı Müslümanlara nefret söylemine izin veren Facebook yine sınıfta kaldı
Asya ülkesi Myanmar'da BM'nin 'soykırım' olarak nitelediği şiddet olaylarının hedefindeki Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söyleminin yayılmasında... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T11:52+0300
2022-03-22T11:52+0300
dünya
myanmar
arakan
müslüman
facebook
associated press
nefret söylemi
küresel şahit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054942763_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_356bb7434b0cb5b052be9b450dfd743a.jpg
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyonu gerekçe göstererek 'Nefret Söylemi' kurallarını gevşetmekte beis görmeyen ve Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin veren ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'un bu sorunlu politikasından en zarar görenlerden biri de Arakanlı Müslümanlar. The Associated Press (AP) ile paylaşılan rapora göre insan hakları savunucusu 'Küresel Şahit' adlı bir sivil toplum örgütü, Facebook'un bu konuda gerçekten denetim yapıp yapmadığını test etmek için siteye nefret söylemi içeren 8 paralı reklam başvurusunda bulundu. Her biri farklı nefret söylemi ifadeleri içeren reklamlar Facebook tarafından yayınlanma onayı aldı. BM Bağımsız Uluslararası Gerçeği Bulma Misyonu'nun İnsan Hakları Konseyi'ne Myanmar konusunda sunduğu belgelerden ve eski Facebook paylaşımlarından alınan reklamlar “Mevcut öldürmeler yeterli değil, daha fazlasına ihtiyaç var”, “Pisler. Kadınları hijyenik değil, çekici değil" şeklinde soykırım, nefret ve aşağılama ifadeleri içeriyordu. Facebok'un denetiminin sınıfta kaldığını gören örgüt ardından reklamları geri çekti ama yapılan bu deneme, nefret söylemiyle mücadele çabalarını artıracağını savunsa da Facebook'un bu söylemlere engel olmadığını ortaya koydu. Myanmar’daki Facebook sitelerinde benzeri reklamların yayımlanmasına hala devam edildiği vurgulanan raporda, Küresel Şahit’ten Rosie Sharpe, “Bizim verdiğimiz az sayıdaki reklam bir denemeydi ancak ortaya çıkan netice, nefret söylemi ilanlarının ezici çoğunluğunun geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor” eleştirisi yöneltti. Rapora göre bu denemenin sonuçları daha da vahim bir duruma işaret ediyor zira paralı reklamlar konusunda daha ince eleyip sık dokuduğunu iddia eden Facebook'un bu söylediğini hayata geçiremediği, paralı reklamlar bile filtreden geçirilemiyorsa normal paylaşımlarda ipin ucunun iyice kaçabileceğinin altı çizildi. Facebook'un üst şirketi Meta, ülkede Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından Myanmar'a dair güvenlik ve emniyet kontrollerini sıkılaştırdığını, askeri hesapların askıya alındığını açıklamıştı. Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi öldürülmüş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti 'etnik temizlik' ya da 'soykırım' olarak adlandırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün Arakanlılara yapılanları 'soykırım' olarak tanıma kararı aldıklarını duyurdu. Myanmar'da 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti. BM de 2018'de Facebook'u sanal nefretin yayılması konusunda 'yavaş ve etkisiz' olmakla suçlamıştı. Ülkede 2000'de internet bağlantısı sağlandıktan sonra Facebook müşterilerin platformu ücretsiz kullanabilmesi için servis sağlayıcılarıyla anlaşmıştı. Bu sebeple ülkede Facebook kullanımı tavan yapmış, Facebook kullanmak ile internete girmek adeta eş anlamlı hale gelmişti. Yerel hak savunucuları defalarca kez Facebook'u nefret söylemi yaymak ve özellikle Arakanlıları hedef göstermekle eleştirmişti. Geçen yıl da İngiltere ve ABD'de yaşayan çok sayıda Arakanlı mülteci, Myanmar’da kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçladığı Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı.
https://tr.sputniknews.com/20220311/rusya-facebookun-rusya-ve-putine-yonelik-nefret-soylemlerini-engellememesi-asirilikci-eylem-1054635336.html
https://tr.sputniknews.com/20180411/zuckerberg-abd-senatosunda-ifade-verdi-1032980605.html
https://tr.sputniknews.com/20220321/abd-myanmarin-arakanli-muslumanlara-karsi-isledikleri-suclari-soykirim-olarak-tanimladi-1054925131.html
https://tr.sputniknews.com/20211210/facebooka-arakanli-muslumanlardan-150-milyar-dolarlik-dava-sirket-acilarimizdan-faydalandi-1051643868.html
myanmar
arakan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054942763_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f32ba877f22a33af6a351eac79197f0f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
myanmar, arakan, müslüman, facebook, associated press, nefret söylemi, küresel şahit

'Daha fazla öldürün': Arakanlı Müslümanlara nefret söylemine izin veren Facebook yine sınıfta kaldı

11:52 22.03.2022
© AFP 2022 / MUNIR UZ ZAMANArakanlı Müslümanlar
Arakanlı Müslümanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / MUNIR UZ ZAMAN
Abone olGoogle news
Asya ülkesi Myanmar'da BM'nin 'soykırım' olarak nitelediği şiddet olaylarının hedefindeki Arakanlı Müslümanlara yönelik nefret söyleminin yayılmasında Facebook'un rolü bir kez daha gündemde. Yeni bir rapor, ülkede 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook'un Arakanlılara nefret söylemi ve şiddet çağrısını filtrelemediğini ortaya koydu.
Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü operasyonu gerekçe göstererek 'Nefret Söylemi' kurallarını gevşetmekte beis görmeyen ve Ruslara yönelik şiddet çağrılarına izin veren ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'un bu sorunlu politikasından en zarar görenlerden biri de Arakanlı Müslümanlar.
Facebook - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
Ukrayna krizi
Facebook'tan Putin ve Lukaşenko için 'ölüm çağrıları' ve Ruslara karşı şiddet paylaşımlarına izin
11 Mart, 11:50
The Associated Press (AP) ile paylaşılan rapora göre insan hakları savunucusu 'Küresel Şahit' adlı bir sivil toplum örgütü, Facebook'un bu konuda gerçekten denetim yapıp yapmadığını test etmek için siteye nefret söylemi içeren 8 paralı reklam başvurusunda bulundu. Her biri farklı nefret söylemi ifadeleri içeren reklamlar Facebook tarafından yayınlanma onayı aldı.
BM Bağımsız Uluslararası Gerçeği Bulma Misyonu'nun İnsan Hakları Konseyi'ne Myanmar konusunda sunduğu belgelerden ve eski Facebook paylaşımlarından alınan reklamlar “Mevcut öldürmeler yeterli değil, daha fazlasına ihtiyaç var”, “Pisler. Kadınları hijyenik değil, çekici değil" şeklinde soykırım, nefret ve aşağılama ifadeleri içeriyordu.
Facebok'un denetiminin sınıfta kaldığını gören örgüt ardından reklamları geri çekti ama yapılan bu deneme, nefret söylemiyle mücadele çabalarını artıracağını savunsa da Facebook'un bu söylemlere engel olmadığını ortaya koydu.
Myanmar’daki Facebook sitelerinde benzeri reklamların yayımlanmasına hala devam edildiği vurgulanan raporda, Küresel Şahit’ten Rosie Sharpe, “Bizim verdiğimiz az sayıdaki reklam bir denemeydi ancak ortaya çıkan netice, nefret söylemi ilanlarının ezici çoğunluğunun geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor” eleştirisi yöneltti.
Rapora göre bu denemenin sonuçları daha da vahim bir duruma işaret ediyor zira paralı reklamlar konusunda daha ince eleyip sık dokuduğunu iddia eden Facebook'un bu söylediğini hayata geçiremediği, paralı reklamlar bile filtreden geçirilemiyorsa normal paylaşımlarda ipin ucunun iyice kaçabileceğinin altı çizildi.
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2018
DÜNYA
Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verdi: Benim hatamdı, özür dilerim
11 Nisan 2018, 01:47
Facebook'un üst şirketi Meta, ülkede Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından Myanmar'a dair güvenlik ve emniyet kontrollerini sıkılaştırdığını, askeri hesapların askıya alındığını açıklamıştı.
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi öldürülmüş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti 'etnik temizlik' ya da 'soykırım' olarak adlandırıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dün Arakanlılara yapılanları 'soykırım' olarak tanıma kararı aldıklarını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
DÜNYA
ABD, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara karşı işledikleri suçları soykırım olarak tanımladı
Dün, 17:32
Myanmar'da 20 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti. BM de 2018'de Facebook'u sanal nefretin yayılması konusunda 'yavaş ve etkisiz' olmakla suçlamıştı.
Ülkede 2000'de internet bağlantısı sağlandıktan sonra Facebook müşterilerin platformu ücretsiz kullanabilmesi için servis sağlayıcılarıyla anlaşmıştı. Bu sebeple ülkede Facebook kullanımı tavan yapmış, Facebook kullanmak ile internete girmek adeta eş anlamlı hale gelmişti.
Yerel hak savunucuları defalarca kez Facebook'u nefret söylemi yaymak ve özellikle Arakanlıları hedef göstermekle eleştirmişti.
Geçen yıl da İngiltere ve ABD'de yaşayan çok sayıda Arakanlı mülteci, Myanmar’da kendilerine karşı nefret söyleminin yayılmasına izin vermekle suçladığı Facebook'a 150 milyar dolarlık dava açtı.
Facebook - Meta - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2021
DÜNYA
Facebook’a Arakanlı Müslümanlardan 150 milyar dolarlık dava: Şirket acılarımızdan faydalandı
10 Aralık 2021, 14:47
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала